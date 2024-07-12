14 kurban toprağa verildi: Srebrenitsa Soykırımı 29’uncu yılında anıldı

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Soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti henüz yapılan 14 kurban, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765’e yükseldi.

NE OLMUŞTU

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, geçen Mayıs ayında 11 Temmuz’u SrebrenitSoykırımı’nı Anma günü olarak kabul etmişti.