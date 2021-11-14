14 Kasım Diyabet Günü: DSÖ'den çarpıcı açıklama!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Milli Takımda rüzgar tersine döndü 6-0 sonrası Kuntz ve Güneş...Milli Takım'da rüzgar tersine döndü! 6-0 sonrası Kuntz ve Güneş...#A Milli Futbol Takımı
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kılıçdaroğluna Lütfü Türkkan tepkisi… ‘Neden sessiz kaldınız’Kılıçdaroğlu'na 'Lütfü Türkkan' tepkisi… ‘Neden sessiz kaldınız’#Kılıçrdaroğlu
AK Partide gündem asgari ücret Yarın görüşülecekAK Parti'de gündem asgari ücret! Yarın görüşülecek#Asgari Ücret
ABDden savaşa hazır olun mesajı... NAZİ planı masadaABD'den 'savaşa hazır olun' mesajı... NAZİ planı masada!#Rusya
Yunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakise zor soruYunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakis'e zor soru!#Yunanistan
Tartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacakTartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacak!#Koronavirüs
Ölümü Türkiye’yi sarmıştı İşte gerekçeli karar… Anneden şok sözlerÖlümü Türkiye’yi sarmıştı! İşte gerekçeli karar… Anneden şok sözler#Leyla Aydemir
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Babasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu Türkiyenin dört bir yanına satıyorBabasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor#Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
HABERLERDünya Haberleri

14 Kasım Diyabet Günü: DSÖ'den çarpıcı açıklama!

#Diyabet Günü#DSÖ#Tip 2 Diyabet
14 Kasım Diyabet Günü: DSÖden çarpıcı açıklama

Bugün 14 Kasım Diyabet Günü. DSÖ'nün bugüne özel yaptığı açıklamaya göre diyabet 2019’da 1.5 milyon kişinin direkt ölümünden sorumlu.

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya göre 2000 ve 2016 yılları arasında diyabet kaynaklı erken ölümler yüzde 5 arttı. 2019'da diyabet nedeniyle 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

DSÖ Diyabet Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, 1980'de 108 milyon diyabetli kişi sayısının 2014'te 422 milyona yükseldiğini vurguladı. Hastalığın, düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha hızlı arttığını belirten DSÖ, 2000 ve 2016 yılları arasında diyabet kaynaklı erken ölümlerde yüzde 5'lik bir artış ve 2019'da diyabet, 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu ifade etti. DSÖ ayrıca diyabetin tedavi edilmezse körlük, böbrek yetmezliği, kalp krizi, felç ve alt vücut uzuvlarının kesilmesine varan sonuçları konusunda uyardı.

BASİT BİR KAN TAHLİLİ YETERLİ

Sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel aktivite, normal vücut ağırlığını korumak ve tütün kullanımından kaçınmak, Tip 2 diyabetin başlamasını önlemenin veya geciktirmenin başlıca yolları olduğunu ifade eden DSÖ, basit bir kan tahliliyle diyabetin tespit edilebileceğini belirtti.

TİP 2 DİYABET NEDİR?

Haberin Devamı

Tip 2 diyabet, vücudun insülini etkisiz kullanımından kaynaklanır. Diyabetli kişilerin yüzde 95'inden fazlası Tip 2 diyabetlidir. Bu tip diyabet, büyük ölçüde aşırı vücut ağırlığının ve fiziksel hareketsizliğin sonucudur. Semptomlar, Tip 1 diyabetinkilere benzer olabilir ancak genellikle daha az belirgindir. Sonuç olarak, hastalık ortaya çıktıktan birkaç yıl sonra, komplikasyonlar ortaya çıktıktan sonra teşhis edilebilir. Yakın zamana kadar bu tip diyabet sadece yetişkinlerde görülüyordu, ancak şimdi çocuklarda da giderek daha sık görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyabet Günü#DSÖ#Tip 2 Diyabet

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti