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14 günlük acı bilanço: Rakamlarla dehşet

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#Gazze#Filistin#İsrail
14 günlük acı bilanço: Rakamlarla dehşet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:00

Hürriyet yazarı Sedat Ergin’in dün köşesine taşıdığı Birleşmiş Milletler’in İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından günlük yayınlanan Gazze raporuna göre bölgede durum içler acısı. Gazze’deki çatışmalar 14’üncü gününde o rapordan çarpıcı rakamlar...

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4.137 CAN KAYBI

- Son 24 saatte 352 Filistinli hayatını kaybetti. Yüzde 70’i çocuk ve kadın olmak üzere Gazze Şeridi’nde toplam ölü sayısı 4 bin 137’ye yükseldi.

1.661 ÇOCUK ÖLDÜ

- Hayatını kaybeden Filistinlilerden 1661’i çocuk, 908’i kadın.

193 OKUL HEDEF OLDU

- 29’u BM’ye ait olan 193 eğitim kurumu zarar gördü. İsabet alan bu okullardan 2’si yerinden olmuş insanlar için barınak olarak kullanılıyordu.

7 KİLİSE, 11 CAMİ VURULDU

- İsrail’in hava saldırılarında hasar gören yapılar arasında bir üniversite binası, 7 kilise ve en az 11 caminin de bulunduğu belirtiliyor.

1000 CESET ENKAZ ALTINDA

- En az bin cesedin molozların altında olduğu tahmin ediliyor. Yaralı Filistinlilerin sayısı 13 bin 162.

1.4 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

- 14 günde 1.4 milyon insan yerinden oldu. Yerinden olan kişilerden 544 bini 147 adet BM acil durum barınaklarında kalıyor.

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19 HASTANE ZARAR GÖRDÜ

- Dünya Sağlık Örgütü, sağlık merkezlerine yönelik 62 saldırı kaydetti. Bunların 19’u hastane ve 23’ü ambulanslara yönelikti. 4’ü Gazze’nin kuzeyinde toplamda 7 hastane artık kullanılamaz durumda. Gazze’deki birincil sağlık hizmetlerinin yüzde 60’ı zarar gördü.

KENT KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

- Yakıt tedarikinin olmaması Gazze’deki tek elektrik santralının faaliyetini durdurmasına yol açtı.

6 SU KUYUSU ZARAR GÖRDÜ

- İsrail saldırılarında 6 su kuyusu, 3 su pompa istasyonu, bir su deposu ve deniz suyu tuzu arıtma tesisleri de hasar gördü.

12.875 EV YIKILDI

- Gazze’de 12 bin 875 ev ve 9 bin 55 barınak kullanılamaz durumda. 121 bin ev ise az ya da orta ölçekli hasar gördü. Yıkılan ya da zarar gören evler, Gazze’deki toplam evlerin yüzde 30’unu oluşturuyor.

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#Gazze#Filistin#İsrail

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