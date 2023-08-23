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14 gün sonra Hawaii’ye giden Biden’a protesto: ‘Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler’

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#Hawaii#Biden#Protesto
14 gün sonra Hawaii’ye giden Biden’a protesto: ‘Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:00

Pasifik eyaleti Hawaii’de 115 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarından sonra bölgeyi ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, protestoyla karşılandı.

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Eşi Jill ile bölgeye giden Biden’ın konvoyu adada yol aldığı sırada bazı protesocular “Hiçbir şey için teşekkürler” diye bağırdı. Bir protestocunun, Biden’ın yangınlar sürerken bir basın mensubunun sorusuna verdiği ve çok eleştirilen yanıtına atıfla “Yorum yok” yazılı döviz taşıdığı görüldü. ABD Başkanı, ülkenin son yüz yılda yaşadığı en büyük yangınlardan biri olarak nitelendirilen felaket sırasında, tatil planlarını bozmadığı için aralarında eski Başkan Donald Trump’ın da bulunduğu Cumhuriyetçiler tarafından sert şekilde eleştirilmişti. ABD Başkanı, yangında sağ kalanlara yaptığı konuşma sırasında 2004 yılında evinin mutfağında çıkan yangını örnek vermesi de tepki topladı. Biden, “Jill ve benim, evini kaybetmenin nasıl bir şey olduğu konusunda biraz fikrimiz var” şeklinde konuştu.

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14 gün sonra Hawaii’ye giden Biden’a protesto: ‘Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler’

MAUİ’NİN MUCİZE EVİ

2 bin 700’den fazla yapının hasar gördüğü Hawaii yangınlarında en çok etkilenen bölgelerden Maui’de ayakta kalmayı başaran bir evin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Maui’nin Lahaina kasabasının kıyı şeridinde sapasağlam kalan tek yapı,“mucize ev” olarak adlandırıldı.

 

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#Hawaii#Biden#Protesto

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