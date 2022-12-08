13’üncü Heinrich darbe yapacaktı

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Dün Almanya’da “darbe planladığı” iddia edilen aşırı sağcı bir örgüte yapılan polis operasyonları gündeme bomba gibi düştü. 3 bin polisin katıldığı operasyonlarda, “Reichsbürger” (İmparatorluk Vatandaşları) isimli örgüte mensup ikisi yurtdışında toplam 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan örgütün lideri olduğu düşünülen Prens 13’üncü Heinrich’in de aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Prens’in yanı sıra aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nden eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann’ın planlamanın merkezinde olduğu bildirildi.

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OPERASYONUN KOD ADI ‘GÖLGE’

Federal savcılığın “Gölge” koduyla yürütülen operasyonunda sabah saat 06.00’da, 11 farklı eyalette 52 şüpheliyle ilişkili 137 noktaya baskında düzenlendi. Ağır silahlı ve özel donanımlı timlerin katıldığı operasyonda yaklaşık 3 bin güvenlik gücü yer aldı. Almanya’daki baskınların yanı sıra Avusturya’nın Kitzbühel bölgesinde ve İtalya’nın Perugia kentinde de aramalar yapıldı. Operasyonda 22 Alman vatandaşının ‘terör örgütüne üyelikle’ suçlandığı, aralarında Vitaliye B. isimli bir Rus vatandaşının da bulunduğu 3 kişininse örgüte destek vermekle itham edildiği belirtildi. Alman ordusunda aktif bir subayın da gözaltına alındığı açıklandı. Alman Der Spiegel dergisi, Almanya’nın güneybatısındaki Calw kasabasında bulunan özel kuvvetler birimi KSK’nın kışlasında da arama yapıldığını iddia etti.

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MONARŞİYİ GETİRME PLANI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin Federal Almanya Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu’nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandığı belirtildi. Şüphelilerin darbeden sonra monarşiye dayalı yeni bir hükümet kurmayı ve ülkenin başına da ‘Reuss Prensi’ 71 yaşındaki 13’üncü Heinrich’in geçmesini planladıkları bildirildi. Frankfurt kentinde yaşayan ve bir gayrimenkul firması olan Prens Heinrich’in 700 yıllık soylu bir aileden geldiği belirtiliyor. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeleri darbe planının başarıya ulaşması halinde bakanlık ve diğer devlet görevi dağılımlarını bile planlamış.

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Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, “şüphelilerin devlet kurumlarına silahlı saldırı planladıklarına yönelik şüphe olduğunu” kaydetti.

SİLAHLANMA GİRİŞİMİ

Almanya iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı’na göre, Reichsbürger taraftarları son zamanlarda Almanya’nın doğusunda kendi paramiliter ordularını kurma girişiminde bulundu. Örgüt mensuplarının kendi aralarında silah eğitimleri düzenlediği ve eski polis ya da askerleri bünyelerine katmak için çalışmalar yaptıkları belirtiliyor. Örgütün tarihi bilinmeyen ancak “X Günü” olarak adlandırılan bir günde ayaklanma başlatarak, silah zoruyla iktidarı ele geçirme hazırlığı yaptığı tahmin ediliyor. İstihbarata göre Reichsbürger örgütünün ülke genelinde 21 bin üye ya da destekçisi bulunuyor. Federal Almanya Cumhuriyeti’ni tanımayan ve vergi ödemeyi reddeden örgüt üyeleri, Almanya mahkemelerini de tanımıyor.

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RUSYA’DAN ‘İLGİMİZ YOK’ AÇIKLAMASI GELDİ

Almanya'daki darbe operasyonu kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden birinin Vitaliye B. isimli Rus vatandaşı olması Kremlin’i endişelendirdi. Rusya adına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın Almanya’daki olayda herhangi bağlantısı kesinlikle söz konusu olamaz. Almanya’da cereyan eden bu hadise tamamen o ülkenin iç meselesidir. Kendileri de zaten Rusya ile bir bağlantısı olmadığını dile getiriyor. Biz oradaki gelişmeleri basından öğreniyoruz” diye konuştu. Alman basınında Vitaliye B.’nin örgüt üyeleri ile Rus yetkililer arasında aracılık yaptığı öne sürülmüştü.

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3 SORUDA ŞER PLANI

1- DARBECİLERİN HEDEFİ NE?

“Reichsbürger” hareketi ya da Almanca uzun yazılışıyla “Reichsbürgerbewegung”, Federal Almanya Cumhuriyeti yerine, 1871’den 1918’e kadar süren Alman Krallığı’na geri dönüşü savunuyor. “Reichsbürger” başlı başına, Alman Krallığı’nı ifade eden ‘Reich vatandaşı’ anlamına geliyor. Reichsbürger hareketi, mevcut Almanya Cumhuriyeti’ni, 2’nci Dünya Savaşı’ndaki yenilgi sonrası Batı ittifakının kurduğu bir devlet olarak görüyor ve egemenliğini sorguluyor. Aralarında neo-Naziler, komplo teorisyenleri ve silah savunucularının bulunduğu grupta, birçok eski asker de yer alıyor. Modern Alman Cumhuriyeti’nin meşruiyetini reddeden grup, amaçlarına ulaşmalarına tek yol olarak askeri yöntemler ve silahlı mücadeleyi öngörüyor. Son yıllarda gittikçe radikalleşen grup artık bir terör örgütü gibi ‘güvenlik tehdidi’ olarak değerlendirilirken, federal savcılar, “Sanıklar, devlet kurumlarının ve özgür, demokratik, temel düzenin derinden reddi konusunda birleşiyorlar” diyor.

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2- SAYILARI NE KADAR?

Almanya’nın birçok bölgesine yayılan grup üyelerinin, ağırlıklı olarak ülkenin güney ve doğu bölgelerinde toplandığı belirtiliyor. Örgütün 2 bini aşırıcı olmak üzere yaklaşık 20 bin üyesi olduğu tahmin ediliyor. Harekete üye kişilerin sayısının pandemi döneminde arttığı, Kasım 2021’de örgüt niteliği aldığı, darbe planlarının git gide netleştiği belirtiliyor. Öyle ki grubun planları arasında bakan kaçırmaktan cumhurbaşkanının yerine dublörünü hazırlamak ve çıkarılan yasalar sayesinde parlamentoyu ele geçirmeye kadar birçok detaylı senaryo yer alıyor.

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3- HÜKÜMETİ DEVİRME GÜÇLERİ VAR MI?

Reichsbürger hareketi üyelerinin profili, 40-60 yaşları arasında değişse de ortalama 50 yaş ve üstü kişilerden oluşuyor. The Amadeu Antonio Vakfı, Reichsbürger hareketine mensup kişilerin genellikle izole ve gerçeklikten kopmuş olduğunu belirtiyor. Alman polisini endişelendiren faaliyetler arasında, hareketin silahlanmayı artırması, üyelerin atış eğitimleri alması, üyeleri arasında eski askerlerin yer alması bulunuyor. Darbecilerin, gölge bir hükümetin yanı sıra, Rüdiger von P. olarak anılan ikinci bir elebaşı tarafından yönetilen bir ‘askeri örgüte’ sahip olduğu da öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANI İÇİN DUBLÖR KULLANACAKLARDI

ALMANYA’da darbe planını, grubun içine sızan bir muhbir ortaya çıkardı. Nisan ayında darbe planlarıyla ilgili ilk tutuklamalar yapılmaya başlandı. Muhbir, grup toplantılarına katıldı, internet üzerinden yazışma gruplarına dahil oldu. Ve nisan ayında ilk tutuklamalar geldi. Tutuklamalarla birlikte kumpas planının detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

BAKANI KAÇIRACAKLARDI

- Alman Spiegel dergisinin temmuz ayında yazdığına göre koronavirüs salgını dönemindeki tedbirler nedeniyle ülkenin en sevilmeyen politikacıları arasında yer alan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, bir canlı talkşovda izleyicilerin gözü önünde kaçırılacaktı.

- Ardından Alman hükümetindeki bakanların ve iktidar partisinin önde gelen tüm üyelerinin bulundukları yerler tespit edilerek bloke edilecekti.

PARLAMENTO LAĞVEDİLECEKTİ

- Darbenin ikinci gününde Almanya parlamentosu lağvedilerek yerine yeni delegeler tarafından kurucu kongre organize edilerek Alman İmparatorluğu’nun 1871 anayasasının yürürlüğe girdiği ilan edilecekti.

- Siyasi rejim değişiminin Alman halkı tarafından daha kolay benimsenmesi için kurucu kongreye Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Başbakan Olaf Scholz’a çok benzeyen kopyaları değişimi sunacaktı.

- Yeni yönetime yurtdışı destek için Rusya ile temasa geçilecekti. Buna göre darbe öncesi gemiyle bir grup Rusya’ya gidecek ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi deneyecekti.

- Ekim ayında da tutuklamaları sürdüren Alman polisi, dün örgüte karşı geniş çaplı operasyon için düğmeye bastı.

KİMDİR BU PRENS REUSS

- Tarihi 12’nci yüzyıla dayanan Reuss Hanedanı’nın hükümranlığı, 1918’deki Alman Devrimi’ne kadar imparatorluğun pek çok yerinde hüküm sürmeye devam etti. Hanedanın her erkek hükümdarı ‘Heinrich’ olarak adlandırılıyor ve numara veriliyor.

- Darbe planlayan örgüte liderlik yaptığı için tutuklanan 13’üncü Heinrich ya da nam-ı diğer ‘Prens Reuss’ 4 Aralık 1951’de, Almanya’nın Büdingen şehrinde doğdu.

- Frankfurt’ta gayrimenkul ve emlak şirketi sahibi. Almanya’nın doğusundaki Thüringen eyaletinde bir avcı şatosu var.

ŞATOSU VAR

- Polis silah ve mühimmat deposu olarak kullanıldığından şüphelendiği şatoya da dün baskın düzenledi.

- İranlı Susan Doukht Jalali ile evli. 28’inci Heinrich unvanına sahip 31 yaşında bir oğlu var.

- ‘Reuss Hanedanı’nın başında şu an 14’üncü Heinrich bulunuyor.

- Darbe girişimleriyle ilgisi olmadığını açıklayan Reuss Hanedanı, 13’üncü Heinrich’in 14 yıl önce aileyle bağlarını kopardığını belirtti. Açıklamada darbeci Prens, “komplo teorilerinin yanılgısına düşen”, “yolunu şaşırmış yaşlı bir adam” olarak nitelendi.