132 gün sonra yasaklar kalktı
İngiltere’de koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından dün yeniden hizmete girdi.
Buna göre düğünler dahil açık alanlarda 30 kişi, kapalı alanlarda ise 6 kişiye kadar toplanılabilecek. İç mekân eğlence alanlarının açıldığı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek ayrıca spor müsabakalarında 10 bin kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek. Restoran ve barlar iç mekânlarda müşteri kabul etmeye başlarken, konaklama sektörü yeniden hizmete açıldı.
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