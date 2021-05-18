132 gün sonra yasaklar kalktı

Buna göre düğünler dahil açık alanlarda 30 kişi, kapalı alanlarda ise 6 kişiye kadar toplanılabilecek. İç mekân eğlence alanlarının açıldığı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek ayrıca spor müsabakalarında 10 bin kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek. Restoran ve barlar iç mekânlarda müşteri kabul etmeye başlarken, konaklama sektörü yeniden hizmete açıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara