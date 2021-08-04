130 milyar dolarlık serveti eşit paylaştılar

Geçtiğimiz mayıs ayında boşanmak için mahkemeye başvuran Bill-Melinda Gates çifti, 27 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı. Bill ve Melinda Gates’in 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacağı uzun süre tartışılırken, çiftin bu konuda bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

VAKIFTA GÖREVE DEVAM

Çiftin mal paylaşımının detayları açıklanmazken ABD basını, Bill ve Melinda Gates’in 65’er milyar dolarla servetten eşit pay aldığını öne sürdü. Melinda’nın boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’nda da çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

‘NEREDEYSE AĞLAYACAKTI’

Boşanma sürecinde eşini aldattığı öne sürülen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte evlilikleri ile ilgili konuşmuştu. Allen&Co’nun “Milyarderler İçin Yaz Kampı” etkinliğine katılan bir kaynak, Gates’in sorumluluğu üzerine aldığını ifade ederek “Her şeyi berbat ettiğini itiraf etti. Boşanmanın kendi hatası olduğuna gönderme yaptı. Biraz duygusal görünüyordu. Neredeyse ağlamanın eşiğine geldi” demişti.

RESMEN BOŞANDILAR

27 yıl evli kalan çiftin 3 çocuğu var. Bill Gates’in evlilikleri boyunca eşi Melinda Gates’i defalarca aldattığı öne sürülüyor.

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