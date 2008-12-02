130 bin şişme göğüs denizde kayboldu

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Denizin ortasında, kargo gemisinin içinde tam 130 bin plastik şişme göğüs bulunamıyor.
Avustralya'da yayın yapan erkek dergisi Ralph, Ocak sayısında okurlarına ücretsiz olarak dağıtmak için Çin’den ısmarladığı ‘şişme plastik göğüslerr' gemide kaybolunca derginin editörleri çareyi sahile gidecek olan Avustralyalılar'dan yardım istemekte buldu.
Çin'in başkenti Pekin'den iki hafta önce erkek dergisi Ralph’ın Ocak 2009 sayısında okurlarına dağıtması için yola çıkartılan 130 bin ‘şişme plastik göğüs' yolculuk esnasında kayboldu.
Toplam kargo değerinin 200 bin dolar olduğu tahmin edilen şişme göğüslerin teslim alınması için Sidney limanına yanaşan gemiden beklenen kargonun çıkmaması dergi yönetimini oldukça zor durumda bıraktı.
Derginin editörü Santi Pintado, kaybolan kargonun önümüzdeki 48 saat içinde bulunamaması durumunda Ocak sayısı için çok geç kalınacağını belirtirken sahil kenarına giden Avustralyalılar'dan şişme plastik göğüsleri bulmaları durumunda kendileri ile irtibata geçmelerini istedi. Kargonun yolculuk esnasında açık suda düşmüş olabileceğinden şüpheleniliyor.