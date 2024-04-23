13 yıl sonra gerçekleşen ziyaret dünyada manşet... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağdat'ta tarihi imza: Yeni jeopolitik gerçekler ortaya çıkıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, on üç yıl aradan sonra Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Bağdat’a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya geldi.

KALKINMA YOLU ANLAŞMASI İMZALANDI

Erdoğan-Muhammed Şiya es Sudan görüşmesi sonrası iki ülke arasında Kalkınma Yolu Anlaşması'nın da dahil olduğu anlaşmalar imzalandı.

Tarihi ziyareti dünya basını yakından takip etti. Katar merkezli Al Jazeera liderin su, güvenlik ve ticaret konularını görüştüğünü yazdı.

Haberde 'Erdoğan'ın ziyareti sırasında, Türkiye cumhurbaşkanı ve Irak başbakanı, ülkelerin ilgili bakanları arasında 17 milyar dolarlık Kalkınma Yolu projesinde iş birliği yapılmasına yönelik bir ön anlaşmanın imzalanmasına da tanık oldu' denildi.

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Uluslararası haber ajansı AP 'Son Bağdat ziyaretini başbakan olduğu 2011 yılında gerçekleştiren Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdül Latif Raşid ve Başbakan Sudani ile bir araya gelerek su yönetimi, güvenlik, enerji ve ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşmalar imzaladı' dedi.

Alman DW 'Erdoğan Irak'a nadir bir ziyaret gerçekleştirdi' manşetini attı. Yunan Proto Thema 'Siyasi analistler, Bağdat'ı en son 12 yıl önce ziyaret eden Erdoğan'ın ziyaretini tarihi olarak nitelendiriyor' dedi.

FRANCE 24: EKONOMİK BAĞLAR GELİŞECEK

France 24 tarihi ziyareti 'Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Irak ve Türkiye güvenlik ve ekonomik bağlarını geliştirecek' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Al Monitor 'Erdoğan ziyareti sırasında Türkiye, Irak, BAE ve Katar 20 milyar dolarlık ulaşım anlaşması imzaladı' başlıklı haberinde 'Türk cumhurbaşkanının ziyareti, iki komşu arasında on yıldan fazla süren çalkantılı ilişkilerin ardından yeni bir sayfanın habercisi' yorumuna yer verdi.

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KOMŞU BASINI: YENİ JEOPOLİTİK GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bu anlaşmanın önemine vurgu yapan Yunan Ethnos şu değerlendirmede bulundu;

'Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında "Kalkınma Yolu"nun oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptı'nın Bağdat'ta imzalanmasıyla yeni jeopolitik gerçekler ortaya çıkıyor. Irak'ın, Körfez'i Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak diğer ülkelerle iş birliği yapması, bölgeyi kritik bir ticaret ve enerji merkezi haline getiren stratejik bir hamledir.'

İsrail merkezli Jerusalem Post 'Türk lider Erdoğan Irak'la PKK'ya karşı ortak adımları görüştü' manşetini attı.

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Haberde PKK'nın Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak tanımlandığının altı çizildi.

The New Arab 'Türk lider Erdoğan nadir ziyaretinde Irak'la PKK'ya karşı güvenlik anlaşması imzaladı' manşeti ile çıktı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011'den bu yana Irak'a ilk resmi ziyareti için Pazartesi günü Bağdat'a geldi. Üst düzey Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmelerde Erdoğan, su, petrol, bölgesel güvenlik ve Irak'ın Kalkınma Yolu konularını ele aldı' ifadelerine yer verildi.

CNN Yunanistan 'Ankara'nın planladığı, Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak ulaşım aksının oluşturulmasına ilişkin dörtlü mutabakat zaptı, Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında imzalandı' dedi.