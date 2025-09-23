×
13 yaşındaki uçağın iniş takımlarına saklandı: Kabil'den Yeni Delhi'ye kadar gitti

#Afganistan#Kabil#Yeni Delhi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 13:50

Afganistan'da 13 yaşında bir çocuk, yolcu uçağının iniş takımları yuvasında saklanarak başkent Kabil'den Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar uçtu.

Indian Express gazetesinin haberine göre, adı paylaşılmayan Afgan çocuk, Kabil Havalimanı'na gizlice girerek yolcuların arasına karıştı.

Kam Air'e ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağının iniş takımı yuvasına fark edilmeden giren çocuk, uçağın arka tekerlek yuvasına girdi. Burada tehlikeli bir yolculuk yapan 13 yaşındaki çocuk, Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na kadar yolculuk yaptı.

Uçağın inişi sonrası "pistte yalnız başına ortalıkta dolaştığı" belirlenen çocuk, yerel güvenlik görevlilerince gözaltına alınarak sorguya çekildi. Sorgusunda "meraktan bu işe giriştiğini" belirten çocuk, bindiği yolcu uçağının arka iniş takımı yuvasına saklandığını belirtti.

Afganistan kuzeyindeki Kunduz kentinden olduğu tespit edilen çocuk, aslında İran'ın başkenti Tahran'a seyahat etmek istediğini ve bindiği uçuşun Yeni Delhi'ye gittiğini bilmediğini dile getirdi.

Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücünden (CISF) yapılan açıklamaya göre, çocuk, sorgusunun ardından geldiği uçakla Kabil'e geri gönderildi.

