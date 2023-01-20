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13 milyon dolar buhar oldu

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#Usain Bolt#Yatırım#Dolar
13 milyon dolar buhar oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

Dünya 100 ve 200 metre rekortmeni, Jamaikalı atlet Usain Bolt’un yatırım şirketindeki 12 milyon 800 bin doları buhar oldu. Hesabında sadece 12 bin dolar kaldığını fark eden Bolt, parasının peşine düştü.

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‘DÜNYANIN en hızlı insanı’ unvanının sahibi efsane sprinter Usain Bolt, hayatının şokunu yaşıyor. Jamaikalı eski atlet, ülkesindeki yerel bir yatırım şirketinde bulunan 12 milyon 800 bin dolarının kaybolduğunu fark etti. Hesabında sadece 12 bin doların kaldığını öğrenen Bolt, avukatları aracılığıyla şirkete ihtarname göndererek 10 gün içinde paranın iade edilmesini istedi. Yatırım şirketi ise Bolt’tan başka müşterilerinin de aynı şekilde mağduriyet yaşadığını açıklayıp, yolsuzluğun nereden kaynaklandığının araştırıldığını bildirdi.

HÜKÜMET OLAYA EL KOYDU

Jamaika hükümeti de olaya el koyup, söz konusu şirketin hesaplarının incelemesi için bir denetçi atadı ve faaliyetlerini bir süreliğine dondurdu. Erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi olan 36 yaşındaki Bolt, atletizm kariyerini 2017 yılında noktaladıktan sonra kısa bir süre futbol oynamıştı.

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#Usain Bolt#Yatırım#Dolar

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