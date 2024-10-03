120 kişi DIddy’ye cinsel saldırıdan dava açacak

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Avukat Tony Buzbee, Puff Daddy lakaplı Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil ettiğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde müvekkillerinin bu konuda dava açmasını beklediğini kaydeden avukat Tony Buzbee, temsil ettiği 120 kişinin yarısının ise erkek olduğunu ifade etti. Buzbee, 120 kişiden 25’inin ise “cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını” aktardı. Ayrıca dava konusu suçlamalara ilişkin fotoğraf, video ve mesajların ellerinde olduğunu belirtti.