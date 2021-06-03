12 yıllık Netanyahu iktidarının sonu: İsrail’in yeni başbakanı Bennett

Ülkede 23 Mart’ta yapılan seçimin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in görevlendirdiği Başbakan Binyamin Netanyahu’nun koalisyon görüşmelerinde başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini devralan merkez sol parti Yesh Atid lideri Yair Lapid, koalisyon için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaştığını açıkladı.

Böylece 12 yıldır iktidarda olan Netanyahu, koltuğunu kaybetti. Lair Yapid, koalisyon görüşmeleri sırasında aşırı sağ parti Yamina’nın lideri Naftali Bennett’e önce kendisinin 2 yıl süreyle başbakan olacağı formülü önermişti.

Buna göre 2 senelik başbakanlığın ardından Bennett, koltuğu Lapid’e devredecek. Aynı zamanda eski savunma bakanı olan ve bir dönem Netanyahu’yla da birlikte çalışan 49 yaşındaki Bennett, İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak politikasını savunuyor. Kurulan koalisyonda birbirinden çok farklı görüşlere sahip partilerin bulunması hükümetin ömrü hakkında soru işaretleri doğuruyor. Aşırı sağcı Bennett liderliğinde çalışacak hükümette, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi de yer alıyor.

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