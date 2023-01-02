12 yıl sonra yeniden... Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti

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Brezilya'da 30 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, başkent Brasilia’daki Ulusal Kongre’de düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. 2003 ile 2011 yılları arasında 2 dönem boyunca Brezilya devlet başkanlığı yapan Lula, 12 yıllık bir aranın ardından yeniden devlet başkanı oldu.



PELE VE PAPA BENEDİCT UNUTULMADI



Lula’nın yemin törenine Brezilyalılar büyük ilgi gösterirken, Ulusal Kongre’nin yakınındaki Tres Poderes Meydanı’nda toplanan on binlerce kişi kurulan dev ekranda Lula’nın yemin törenini canlı olarak takip etti. Tören sırasında ayrıca geçtiğimiz Perşembe günü hayatını kaybeden Brezilyalı futbol yıldızı Pele ve dün hayatını kaybeden Papa XVI. Benedict onuruna 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Törene başta İspanya Kralı VI. Felipe ile Portekiz, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Şili, Bolivya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay’ın aralarında bulunduğu 20 ülkenin devlet ve hükümet başkaları ile 50’den fazla ülkeden heyet katıldı. Törende, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.



Lula, Ulusal Kongre’de yapılan törene üstü açık Rolls Royce marka makam aracında eşi Rosangela da Silva, Başkan Yardımcısı Geraldo Alkmin ve eşi Maria Lucia Ribeiro ile birlikte halkı selamlayarak geldi.

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Lula, yemin etmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, Brezilya’da demokrasinin galip geldiğini vurgulayarak, birlik mesajı verdi. Kendinden önceki aşırı sağcı başkan Jair Bolsonaro hükümetine atıfta bulunan solcu Lula “Faşizmden ilham alan rakiplerimizden devraldığımız yönetimi anayasanın demokrasiye sunduğu yetkilerle savunacağız. Nefrete sevgiyle karşılık vereceğiz, yalana gerçekle. Terör ve şiddete hukuk ve onun en ağır sonuçlarıyla karşılık vereceğiz” dedi.Önceki hükümetin sağlık kaynaklarını boşalttığını, eğitim, kültür, bilim ve teknolojiyi paramparça ettiğini, okul yemekleri, aşılama ve kamu güvenliği için ise kaynak bırakmadıklarını savunan Lula, korkunç bir tablo devraldıklarını ifade etti. Hiçbir ülkenin, halkın yaşadığı sefaleti aşmadan kalkınmasının mümkün olmadığını savunan Lula, ülkedeki sosyal destek programlarının yenilenerek en çok ihtiyacı olanlara hizmet etmek üzere daha güçlü ve daha adil bir hale getirileceğinin garantisini verdi. Lula, hükümet olarak ilk eylemlerinin ise ülkedeki 33 milyon insanı açlıktan ve 100 milyondan fazla vatandaşı da yoksulluktan kurtarmak olacağını belirtti.

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Lula, Bolsonaro’nun adını anmadan, "Ulusu kişisel ve ideolojik hesaplarına boyun eğdirmeye çalışanlara karşı herhangi bir intikam ruhu taşımıyoruz, ancak hukukun üstünlüğünü garanti edeceğiz. Hata yapanlar, hatalarının hesabını verecekler" dedi. Bolsonaro yönetimini 680 binden fazla Brezilyalıyı öldüren Covid-19 salgınına gerektiği gibi yanıt vermeyerek "soykırım" yapmakla suçlayan Lula, “Bu soykırımın sorumluları soruşturulmalı ve cezasız kalmamalı” dedi. Konuşmasında çevrenin korunmasına da değinen Lula, Amazon ormanlarında sıfır ormansızlaştırma ve elektrik üretiminde sıfır sera gazı salınımını birincil hedef olarak gösterirken, ülkesinin tarımsal alanda gelişmesi için ormansızlaştırmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Lula, Bolsonaro'nun ateşli silah yasalarını gevşeten ve silahlanmada keskin bir artışa yol açan düzinelerce yürütme emrini iptal edeceğini ifade etti.

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Ayrıca ülkesinin daha fazla güce sahip olmak için daha fazla ittifak kurması gerektiğini savunan Lula, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile aktif bir diyalog içerisinde olacaklarını belirtti.Ülkesindeki kadınların evde, işyerlerinde ve sokakta şiddet ve tacize maruz kalmalarını kabul edilemez olduğunu belirten Lula, bu eşitsizlik ve önyargıyı yıkmak amacıyla Kadın Bakanlığı’nın yeniden kurulduğunu duyurdu. Başkanlık kuşağını insan hakları savunucuları ve yerli halk temsilcilerinden aldı

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Ulusal Kongre’de yaptığı konuşmanın ardından Planalto Sarayı’na gelen Lula burada başkanlık kuşağını aldı. Ülke geleneğine göre törende kuşağı eski Başkan Jair Bolsonaro’dan alması gereken Lula, Bolsonaro’nun görev süresini tamamlamadan ABD’ye gitmesi nedeniyle kuşağı bir grup insan hakları savunucusu ve yerli halktan temsilcilerin elinden aldı. Daha önce Lula’nın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Bolsonaro, geçtiğimiz cuma günü ABD’ye gitmişti.Planalto Sarayı’nda halka konuşma yapan Lula, ardından törene katılan üst düzey yabancı devlet yetkilileriyle sarayda bir araya gelecek. Sonrasında ise ülkenin 37 yeni bakanının yemin törenine katılacak olan Lula, en son olarak akşam saatlerinde yabancı devlet ve hükümet başkanları için bir resepsiyonun verileceği Itamaraty Sarayı’na gidecek.

YEMİN TÖRENİNE GİRMEYE ÇALIŞAN SİLAHLI KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Lula’nın yemin töreninin ardından kutlama amacıyla başkent Brasilia’nın farklı bölgelerinde kurulan sahnelerde halka açık konserler düzenlenirken etkinliklerin gece yarısına kadar süreceği bildirildi. Lula’nın yemin törenine girmeye çalışan silahlı kişi gözaltına alınmıştı. Lula’nın yemin töreninin yapılacağı meydana üzerinde bıçak, havai fişek ve silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.