12 yıl sonra üst düzey ziyaret... Bakan Fidan Uygur Özerk Bölgesi’nde

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Fidan’ın ziyareti, 2012’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem Başbakan olarak yaptığı ziyaretten bu yana en üst düzey ziyaret niteliğinde.

GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ

Başkent Urumçi’de Yanghang Camisi’ni ve Uluslararası Büyük Pazar’ı ziyaret eden Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui ve Bölge Valisi Erkin Tuniyaz ile görüştü. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar Urumçi’deki temasların Sincan’daki durumun doğrudan gözlenmesi ve Çin resmi makamlarına aktarılması açısından son derece verimli geçtiğini belirtti. Ankara bu temaslarda, Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımına dair de önemli mesajlar verdi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Urumçi’de Yanghang Camisi’ni ziyaret etti.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI

Türkiye’nin Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten diplomatik kaynaklar, Uygur Türklerinin, Türkiye için çok önemli olduğunun da altını çizdi. Fidan, önceki gün Pekin’de Çinli mevkidaşı Vang Yi ortak düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin, Çin’in toprak bütünlüğüne ve siyasal egemenliğine desteğinin tam olduğunu vurgulayarak “Çin’e yönelik silahlı terör hareketlerine karşı desteğimiz tamdır. Özellikle Çin’i karıştırmaya yönelik, Çin’in ekonomik gelişmesini durdurmaya yönelik uluslararası girişimleri doğru bulmadığımızı buradan ifade etmek istiyoruz” demişti.