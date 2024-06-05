12 yıl sonra üst düzey ziyaret... Bakan Fidan, Sincan Özerk Bölgesinde… İşte öne çıkan 3 başlık

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Çin’in başkenti Pekin’de dün Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ve ÇKP Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

ÖNE ÇIKAN 3 BAŞLIK

Fidan’ın temaslarında ekonomik konular, küresel konular ve Türkiye’nin büyük önem verdiği Uygur Türkleri öne çıkan başlıklar oldu. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Çin’in karar alıcılarına ticaret açığını kapatması konusunda Türkiye somut önerilerde bulundu. Çin’in Türkiye’nin Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye’nin aleyhine seyreden ticaret açığının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu doğrultuda Türkiye, Çin’den özellikle tarım ve gıda ürünlerinin ithalatını artırmasını bekliyor. Nükleer dahil enerjide daha çok alanda işbirliği de yine Ankara’nın beklentileri arasında.

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Bakan Fidan ve Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng

Çin’in Türkiye’deki yatırımlarının büyüklüğü 5.1 milyar dolar. Bu ülkenin uluslararası yatırımları ise 1.3 milyar dolar büyüklüğünde. Türkiye Çin’li şirketlerin Türkiye’ye doğrudan yatırımlarının teşvik edilmesini istiyor. Orta Koridor ile Kuşak ve Yol girişimlerine yaklaşımlar konusu da temaslarda gündeme geldi.

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, “Uyumlaştırma konusunda daha fazla çaba harcamalıyız” mesajı verdi. Çin, turizm açısından da Türkiye için önemli. Ankara, Çin’den daha fazla turistin Türkiye’ye seyahatinin teşvik edilmesi beklentisini de görüşmelerde dile getirdi.

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi

12 YIL SONRA ÜST DÜZEY ZİYARET

Fidan’ın Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki temasları da son derece kritik bir önem taşıyor çünkü bu ziyaret 2012’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem Başbakan olarak yaptığı ziyaretten bu yana büyük hassasiyet taşıyan bu bölgeye yapılmış en üst düzey ziyaret niteliğinde.

UYGUR TÜRKLERİ

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar Urumçi ve Kaşgar’daki temasların Sincan’daki durumun doğrudan gözlenmesi ve Çin resmi makamlarına aktarılması açısından son derece verimli geçtiğini belirtti. Ankara bu temaslarda, Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımına dair de önemli mesajlar verdi.

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Bakan Fidan, Urumçi’de Yanghang Camii ziyaret etti

Türkiye’nin Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve bu ülkenin içişlerine karışmak gibi bir arzusu olmadığını belirten diplomatik kaynaklar, Uygur Türklerinin Türkiye için çok önemli olduğunun da altını çizdi. Ankara, Türkiye’nin etnik, dini ve kültürel bağlara sahip olduğu Uygur Türklerinin Çin’in hem Türk dünyası hem de İslam dünyasına uzanan köprüsü olduğu inancında.

Urumçi’de Uluslararası Büyük Pazar

TÜRK VE İSLAM DÜNYASININ HASSASİYETLERİ

Bu doğrultuda Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması ve değerlerinin yaşatılması konusunda Türk dünyasının ve İslam dünyasının hassasiyetlerinin altı çiziliyor. Hürriyet’e bilgi veren diplomatik kaynaklar, bu hassasiyetlerin giderilmesi ve bunu ortaya çıkaran nedenlerin tamamen ortadan kalkmasının tüm kesimler açısından faydalı olduğunu belirtti. Bu konudaki algının değişmesinin ancak Çin’in atacağı adımlarla mümkün olabileceğinin altını çizen kaynaklar, Ankara’nın Uygur Türklerinin ve Çin’de yaşayan tüm halkların refah ve huzur içinde olmasından büyük memnuniyet duyacağını da ifade etti.