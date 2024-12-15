12 yıl sonra Şam’da... Türkiye Büyükelçiliği’nde bayrak göndere çekildi

Haberin Devamı

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu, Suriye’ye gelerek göreve başladı. Köroğlu’nun elçilik binasına gelmesinin ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Türk elçiliğinin açılması Suriye’de sevinçle karşılandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da büyükelçiliğin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.

RAVDA MEYDANI’NDA

Şam’da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meydanı’nda bulunan Türk Büyükelçiliği, devrilen Suriye rejiminin sivillere yönelik şiddete başvurmasının ardından 26 Mart 2012’de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik kapalı olmasına karşın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler teknik olarak kesilmedi. Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu, çatışmalı dönemde faaliyetine devam etti. Türkiye’nin yeni adımıyla, teknik düzeyde kesilmeyen diplomatik ilişkiler, maslahatgüzar seviyesinde kaldığı yerden devam edecek. Türkiye’nin Moritanya Büyükelçisi olan Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak göreve başladı

Haberin Devamı

SURİYELİLER KAPIDA

Dün henüz büyükelçilik açılmadan Suriyeliler binanın önüne gelmeye başladı. Suriyeli Aya Abdurrahman Yor, “Dedem ve babam Türk. Esad rejimi döneminde Türk Büyükelçiliği kapalı olduğu için vatandaşlık çıkaramadım. Bugün açılacağı için Türk vatandaşlığına başvuru yapacağım” dedi.

KATAR DA SIRADA

Türkiye gibi Katar da Şam Büyükelçiliği’ni yeniden açacaklarını bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, yakında Şam’da büyükelçilik binasını açacaklarını belirtti. Ensari, bunun iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki yakın tarihi kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi anlamında alınmış bir karar olduğunu söyleyerek, kararın aynı zamanda Katar Devleti’nin, kardeş Suriye halkına değişmez desteğini yansıttığını aktardı.

Haberin Devamı

Ensari, büyükelçiliğin açılmasıyla, Katar’ın hava köprüsü aracılığıyla Suriye halkına sağladığı insani yardım akışını kolaylaştırmak için ilgili makamlarla koordinasyonun artacağını da ifade etti.