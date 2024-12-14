12 yıl sonra bir ilk: Şam'da Türk büyükelçiliği! Türk bayrağının göndere çekilmesi bekleniyor...

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.



TÜRK BAYRAĞININ GÖNDERE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Şam'dan yayın yapan CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, büyükelçilikte hazırlıkların tamamlandığını önümüzdeki saatlerde Türk bayrağının göndere çekileceğini bildirdi.



Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurulduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

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Türkiye'nin Beşşar Esad rejiminin halkın taleplerini karşılaması için yaptığı diplomatik girişimler, rejim tarafından göz ardı edilirken Türk Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve Lazkiye'deki Türkiye Fahri Konsolosluğuna 14 Kasım 2011'de rejim destekçisi gruplar saldırıda bulunmuştu.Gruplar, Türk diplomatik misyonlarına girmeye çalışıp binaların camlarını kırmış, Türk bayrağını yakmıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

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Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.