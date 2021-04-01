12 ülkeden flaş Kuzey Kore kararı!

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına bağlı yaşanan gıda kıtlığı nedeniyle 12 ülke temsilciliklerini kapatma kararı aldı. Ülkede temsilciliklerini kapatan ülkeler arasında Almanya, Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa gibi ülkeler de yer aldı.

Rusya’nın Pyongyang büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 12 ülke zor şartlar nedeniyle temsilciliklerini kapattığı ifade edildi. Ülkenin başkentinde uluslararası insani yardım kuruluşlarının tüm yabancı çalışanlarının ülkeyi terk ettiği ve 290’dan az sayıda personelin ülkedeki faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

"GÖRÜLMEMİŞ DERECEDE KATI KISITLAMALAR"

Rus büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, salgından önce de dışa kapalı olan ülkede, salgın ve beraberinde gelen diğer sorunlarla yaşanan zorluklara dikkat çekildi. Rus büyükelçiliği, “Eşi görülmemiş derecede katı kısıtlamalardan, ilaç dahil temel ihtiyaçların kıtlığından, sağlık sorunlarını çözme imkânının olmamasından kaynaklı zorluklar” denildi.

DREZİN ADLI MOTORSUZ ARAÇLA YOLCULUK

Öte yandan, Kuzey Kore'deki Rusya Büyükelçiliği'nin üçüncü sekreteri Vladislav Sorokin ve ailesi başta olmak üzere toplam 8 kişi Şubat ayında, Rusya'ya geçmek için elle itilen ve demiryollarında kullanılan drezin isimli motorsuz bir aracını kullanmıştı. Rus diplomat ve ailesinin yolculuğu 34 saat sürmüştü.

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