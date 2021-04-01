MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri12 ülkeden flaş Kuzey Kore kararı!
GeriDünya 12 ülkeden flaş Kuzey Kore kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA-Fotoğraf: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

12 ülkeden flaş Kuzey Kore kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
12 ülkeden flaş Kuzey Kore kararı!

Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına bağlı yaşanan gıda kıtlığı nedeniyle aralarında Almanya, Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa’nın da bulunduğu 12 ülke, temsilciliklerini kapattı.

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına bağlı yaşanan gıda kıtlığı nedeniyle 12 ülke temsilciliklerini kapatma kararı aldı. Ülkede temsilciliklerini kapatan ülkeler arasında Almanya, Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa gibi ülkeler de yer aldı. 

Rusya’nın Pyongyang büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 12 ülke zor şartlar nedeniyle temsilciliklerini kapattığı ifade edildi. Ülkenin başkentinde uluslararası insani yardım kuruluşlarının tüm yabancı çalışanlarının ülkeyi terk ettiği ve 290’dan az sayıda personelin ülkedeki faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Dünya ayağa kalkmıştı: Kuzey Koreden ilk yanıt
Dünya ayağa kalkmıştı: Kuzey Kore'den ilk yanıt

"GÖRÜLMEMİŞ DERECEDE KATI KISITLAMALAR"

Rus büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, salgından önce de dışa kapalı olan ülkede, salgın ve beraberinde gelen diğer sorunlarla yaşanan zorluklara dikkat çekildi. Rus büyükelçiliği, “Eşi görülmemiş derecede katı kısıtlamalardan, ilaç dahil temel ihtiyaçların kıtlığından, sağlık sorunlarını çözme imkânının olmamasından kaynaklı zorluklar” denildi.

Kuzey Koreden şaşırtan hamle... Vaka yok diyorlar, aşı yapıyorlar
Kuzey Kore'den şaşırtan hamle... Vaka yok diyorlar, aşı yapıyorlar!

DREZİN ADLI MOTORSUZ ARAÇLA YOLCULUK

Öte yandan, Kuzey Kore'deki Rusya Büyükelçiliği'nin üçüncü sekreteri Vladislav Sorokin ve ailesi başta olmak üzere toplam 8 kişi Şubat ayında, Rusya'ya geçmek için elle itilen ve demiryollarında kullanılan drezin isimli motorsuz bir aracını kullanmıştı. Rus diplomat ve ailesinin yolculuğu 34 saat sürmüştü.

Rus diplomatların çilesi böyle görüntülendi... Kuzey Koreyi drezin iterek terk ettiler
Rus diplomatların çilesi böyle görüntülendi... Kuzey Kore'yi drezin iterek terk ettiler!

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi