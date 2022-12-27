12 eş, 102 çocuk ve 568 torun...67 yaşındaki çiftçi daha fazla çocuk istemiyor!

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Uganda'nın Bugisa şehrinde yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Musa Hasahya, 12 yatak odası olan geniş bir evde oturuyor. Ancak ailesinin büyüklüğü göz önüne alındığında bu ev onlar için yeterli değil...

12 EŞ, 102 ÇOCUK, 568 TORUN... HEPSİNİN İSMİNİ BİLMİYOR

Çok eşliliğin yasal olduğu bir bölgede yaşayan Musa Hasahya tam 12 eş, 102 çocuk ve 568 toruna sahip. Çocuklarını torunlarından ayırabilse de hepsinin isimlerini bilmediğini açık yüreklilikle itiraf ediyor.



1971 yılında, 16 yaşındayken ilk eşi Hanife ile evlenen çiftçi, iki yıl sonra dünyaya gelen kız çocuğu ile ilk kez baba oldu.

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Toprağı ve iyi bir işi olduğu için ailesini genişletmek istediğini anlatan Musa peş peşe yaptığı evlilikler sonrası küçük bir kabileyi andıran bir aileye sahip oldu.



Ancak yaşları 6 ile 51 arasında değişen ve üçte biri hala kendisi ile yaşayan çocuklarına bakmak artık eskisi kadar kolay değil.

Tüm çocuklarının okumasını istediğini belirten çiftçi, artık onlara bakmakta zorlandığını belirterek devletten yardım istedi.



Yerel medyaya konuşan ve ailesinin daha fazla genişlemesini istemediğini anlatan adam, "Sınırlı kaynaklar nedeniyle bu duruma artık tahammül edemiyorum. Doğurganlık çağındaki tüm eşlerime aile planlamasına gitmelerini tavsiye ettim." dedi.

Sayıca çok olmalarına rağmen ailesinin tüm üyelerinin birbiri ile iyi anlaştığını belirten Musa, "Topraklar verimli olduğu zamanlara sorun yaşamıyordum. Ancak yıllar geçtikçe artan yaşam maliyeti nedeniyle gelirim azaldı, ailem büyüdükçe büyüdü." ifadelerini kullandı.

