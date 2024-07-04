12 cesur Amerikalı yetkiliden ortak bildiri: Gazze’de suç ortağı olduk

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Biden yönetiminin Gazze’ye yönelik politikasının başarısız olduğunu ve bununla birlikte Amerikan ulusal güvenliğini de tehdit ettiğini söyleyen yetkililer, İsrail’e verilen diplomatik desteğin ve sürekli gönderilen silahların, “Gazze’deki Filistin halkının öldürülmesi ve zorla aç bırakılması konusunda” ABD’yi suç ortağı yaptığını belirtti. Bildiride “Bu sadece ahlaki olarak kınanabilir değil, aynı zamanda uluslararası insancıl hukuk ve ABD yasalarının da açık bir ihlalidir” dendi.

İTİBARIMIZ ZARAR GÖRDÜ

ABD’nin İsrail’i Gazze’de destekleme politikasının bölgedeki ABD askerlerini ve çıkarlarını tehlikeye attığının altını çizen yetkililer, “Ulusumuzun siyasi ve ekonomik çıkarları da büyük ölçüde zarar görmüş, ABD’nin güvenilirliği dünya çapında derinden zedelenmiştir” dedi.

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İSRAİL İÇİN ÇALIŞTILAR

ABD devleti içerisindeki kurumlarda muhalif seslerin susturulduğunu, gerçeklerin çarpıtıldığını, yasaların askıya alındığını söyleyen 12 yetkili, ABD, İsrail’e silah göndermeye devam edebilsin diye Biden yönetimi için çalışan hükümet avukatlarının ek mesai yaparak yasalarda boşluk aradıklarını iddia etti.

ÜNİVERSİTELİLERE BASKI

ABD’nin dört bir yanında İsrail’in Gazze’de yaptıklarını protesto eden vatandaşların ve öğrencilerin üniversite kampüsünde yaptığı gösterilerin “Yahudi karşıtı” olarak yaftalanmasını hatırlatan yetkililer, daha önce “ifade özgürlüğü” için savaştığını iddia eden Biden yönetiminin sessiz kalarak bu barışçıl gösterilerin şiddetle bastırıldığına dikkat çekiyor.

Beyaz Saray önünda ABD’nin İsrail politikalarını hedef alan eylemler yapılıyor.

YASALARI UYGULAYIN

12 yetkili, Biden yönetimine “ne yapılmalı” başlığı altında bazı öneriler de sunuyor. İlk adımın, Biden yönetiminin ABD yasalarını uygulaması ve İsrail’e gönderilen silahların bu suretle durdurulması olduğunu söyleyen yetkililer, çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması için yönetimi tüm araçları kullanmaya çağırıyor.

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İŞTE LİSTEDEKİ O İSİMLER

Bildiriye ABD’de çeşitli resmi kuruluşlarda yer alan ve Gazze krizi nedeniyle 9 ay süresince istifa eden isimler yer aldı. Listeye son olarak önceki gün ABD İçişleri Bakanlığı’ndan istifa eden Maryam Hassaein de eklendi. İşte bildiride yer alan isimler.

- Andrew Miller: Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı.

- Josh Paul: Dışişleri Bakanlığı daire müdürüydü.

- Tariq Habash: Eğitim Bakanlığı’nda çalışıyordu.

- Annelle Sheline: Dışişleri Bakanlığı çalışanı. 27 Mart’ta istifa etti.

- Hala Rharrit: Dışişleri Bakanlığı çalışanıydı.

- Anna Del Castillo: Beyaz Saray’da yöneticiydi.

- Lily Greenberg Call: İçişleri Bakanlığı çalışanıydı.

- Harrison Mann: Savunma İstihbarat Ajansı’nda binbaşıydı.

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- Stacy Gilbert: Dışişleri Bakanlığı çalışanıydı.

- Alexander Smith: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nda çalışıyordu.

- Riley Livermore: ABD Hava Kuvvetleri’nde mühendis olarak görev yapıyordu.

- Muhammed Ebu Haşim: ABD Hava Kuvvetleri’nde 22 yıl görev yaptı.