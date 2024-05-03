12 bin kişi için tahliye kararı

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Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması uyarısında bulundu.

Yaşanan volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan küller nedeniyle hava trafiğinde yoğun aksaklıklar yaşanırken, bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu. Öte yandan yanardağın püskürttüğü küller Malezya’ya doğru ilerliyor. Endonezya’da 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı’nın patlaması sonucu tsunami meydana gelmiş, felakette 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştı.