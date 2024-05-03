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12 bin kişi için tahliye kararı

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#Endonezya#Ruang Yanardağı#Tahliye
12 bin kişi için tahliye kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı’nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı.

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Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması uyarısında bulundu.

12 bin kişi için tahliye kararı

Yaşanan volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan küller nedeniyle hava trafiğinde yoğun aksaklıklar yaşanırken, bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu. Öte yandan yanardağın püskürttüğü küller Malezya’ya doğru ilerliyor. Endonezya’da 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı’nın patlaması sonucu tsunami meydana gelmiş, felakette 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştı.

 

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#Endonezya#Ruang Yanardağı#Tahliye

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