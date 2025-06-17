11A’daki 2. mucize

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İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Owen Jackson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, geçen hafta Hindistan’da meydana gelen uçak kazasından kıl payı kurtulduğunu anlattı. Düşen Air India uçağına son anda binmekten vazgeçen İngiliz bir yolcunun kazadan kurtulan tek kişiye ayrılan koltuk olan 11A’ya rezervasyonu olduğu ortaya çıktı.

Jackson, iş için Hindistan’daydı ve kazanın olduğu tarih olan 12 Haziran Perşembe günü İngiltere’ye dönmeyi planlıyordu ancak iş yoğunluğu nedeniyle arkadaşları ona dönüş biletini cumartesiye ertelemeyi önerdi. Biletini iki gün sonraya alarak kazadan kurtulan Jackson, 11A koltuğundaki ikinci mucizeye imza atmış oldu.

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KİMLİKLER HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

HİNDİSTAN’da kazada hayatını kaybeden 270 kişiden yalnızca 35’inin cesedi ailelerine teslim edilebildi. Yetkililer, uçağın taşıdığı 125 bin litre yakıtın patlaması sonucu sıcaklığın 1500 dereceyi aştığını, bu nedenle de cesetlerin büyük bir kısmının yandığını bildirdi. Cesetleri tanınmaz hale gelen yolcuların DNA örnekleri de büyük oranda tahrip oldu. Adli tıp uzmanları, cesetlerin kimlik tespitinin haftalar sürebileceğini belirtti.