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118 milyon Euro’luk siber soygun! Bankayı hackleyip hesapları boşalttılar

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#Credit Mutuel Arkea#BANKA#Hack
118 milyon Euro’luk siber soygun Bankayı hackleyip hesapları boşalttılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 07:00

Fransa’nın önde gelen bankalarından Credit Mutuel Arkea, yaklaşık 100 milyon Euro’luk siber saldırının hedefi oldu.

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Bankanın hizmet aldığı bir şirketin platformu üzerinden gerçekleştirilen saldırıda, usulsüz para transferlerinin ardından paranın kripto varlıklara dönüştürüldüğü bildirildi. Saldırının ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı. Saldırganların kimliği henüz belirlenemezken, Fransız basınında zararın 118 milyon Euro olduğu öne sürüldü. Credit Mutuel Arkea, saldırının kontrol altına alındığını, transfer edilen paranın bir bölümünün bloke edildiğini ve müşterilerin hesaplarının etkilenmediğini açıkladı. Banka, kalan tutarın kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. 

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#Credit Mutuel Arkea#BANKA#Hack

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