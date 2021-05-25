115 bin sağlıkçı hayatını kaybetti

Dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları ve bakıcıların 18 aydır yaşamla ölüm arasında bir yerde durduğunu ve sayısız hayat kurtardıklarını ifade eden Ghebreyesus, “En az 115 bin sağlık çalışanı ve bakıcının başkalarına hizmet sunarken en büyük bedeli ödediğini (öldüğünü) tahmin ediyoruz” diye konuştu. Korona aşılarının yüzde 75’ten fazlasının sadece 10 ülkeye gittiğine vurgu yapan Ghebreyesus, “Eğer eşit şekilde dağıtabilmiş olsaydık şu ana dek üretilen aşılar tüm dünyada sağlık çalışanları ve yaşlıları aşılamaya yeterdi” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara