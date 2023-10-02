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114 kişinin öldüğü düğünün yeni görüntüleri yayınlandı

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#Irak#Düğün Salonu#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 14:38

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda meydana gelen ve 114 kişinin ölümüne yol açan yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Irak İçişleri Bakanlığı, Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül Salı günü bir düğün salonunda gerçekleşen ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangının yeni görüntülerini düzenlediği basın toplantısında yayınladı.

114 kişinin öldüğü düğünün yeni görüntüleri yayınlandı

GÖREVDEN ALMALAR

Ayrıca, Irak İçişleri Bakanı Abdulemir el-Şammari, Hamdaniye Kaymakamı İsam Behnam Metti, Hamdaniye Belediye Başkanı Rami Hıdır ve Hamdaniye sivil savunma kurumundaki ilgili yetkililerin yangından sorumlu tutularak görevden alındığını ve yargılanacaklarını aktardı.
114 kişinin öldüğü düğünün yeni görüntüleri yayınlandı

ASIL NEDENİ HAVAİ FİŞEKLER

Yangının asıl sebebinin düğün salonunda kullanılan havai fişekler olduğunu belirten Irak İçişleri Bakanlığı, yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangının büyümüş olabileceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Müsteşarı Tümgeneral Kazım Bohan ise yangının kasıtlı değil bir kaza sonucu meydana geldiğini dile getirerek, salonda kullanılan havai fişeklerin yüksek ısıya yol açtığını söyledi.

Düğün salonu çatısı ve tabanının son derece yanıcı maddelerle yapıldığına dikkat çeken Bohan, salonun deposunda büyük miktarda alkolün bulunduğuna ifade etti.
114 kişinin öldüğü düğünün yeni görüntüleri yayınlandı

SALONUN TEK BİR KAPISI VARDI

Yangının birinci derece sorumlularının havai fişekleri yakanlar olduğunu kaydeden Tümgeneral Bohan, salonun tek bir kapısı olmasının ve elektriğin kesilmesinin de paniğe neden olduğunu söyledi.

Yangını Soruşturma Komisyonu Başkanı Tümgeneral Saad Falih el-Duleyimi ise kapasitesi 500 kişilik olan salondan yaklaşık 600 kişinin tahliye edildiğini belirterek, salon binasının hızla çökmesinin kurtarma çalışmalarını engellediğini söyledi.

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#Irak#Düğün Salonu#Yangın

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