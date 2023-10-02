114 kişinin öldüğü düğünün yeni görüntüleri yayınlandı

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Irak İçişleri Bakanlığı, Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül Salı günü bir düğün salonunda gerçekleşen ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangının yeni görüntülerini düzenlediği basın toplantısında yayınladı.