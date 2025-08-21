113 yıllık kilise 5 km taşındı

×
İsveç’in Kiruna kentinde bulunan 113 yıllık ahşap kilise, heyelan riskinden dolayı 5 kilometre ileriye taşındı. İki gün süren taşınma işlemi öncesi 9 metrelik yollar, 24 metreye genişletildi.

 İSVEÇ’in kuzeyinde yer alan Kiruna kentinin simgesi haline gelmiş 113 yıllık ahşap kilise, toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 5 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşındı. İki gün süren taşıma işlemi sırasında 672 ton ağırlığındaki yapı, devasa tekerlekli platformların üzerine oturtularak saatte yarım kilometre hızla yeni yerine ulaştı. Taşıma, devlet televizyonu SVT tarafından “Büyük Kilise Taşınması” adıyla canlı yayınlandı. Sekiz yıllık planlama sonrası yaklaşık 45 milyon Euro’ya (2.15 milyar TL) mal olan yer değişikliği aslında bir başlangıç. Kentin tamamı 2035 yılına kadar aynı bölgeye taşınacak.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK YER ALTI MADENİ

Kiruna şehri, bir asrı aşkın süredir dünyanın en büyük demir cevheri madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın en büyük yer altı madeninin genişlemesi için yeri değiştirilen Kiruna Kilisesi için, taşınmanın yapılacağı yollar 9 metreden 24 metreye genişletildi. Dün kilisenin yeni yerinde düzenlenen ayin ve kahve etkinliğiyle ‘dünyanın en büyük kilise kahvesi’ rekoru kırıldı. Etkinlikte şarkıcı Carola da bir konser verdi. Kilisenin yeni yerinde açılışı ise gelecek yıl yapılacak.

