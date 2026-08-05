112 Filistinliye acı veda… Gazze’de üç yıl gecikmeli cenaze

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İSRAİL’in Kasım 2023’te Gazze’nin Sabra Mahallesi’nde 308 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamını yitiren ve yaklaşık üç yıl boyunca enkaz altında kalan 112 Filistinli, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Gazze’nin tanık olduğu en büyük toplu cenazelerden biri olarak nitelendirilen törende, toprağa verilenler arasında tulumu ve bezinin içinde yalnızca kemikleri bulunan bir bebek de yer aldı.

ENKAZ ALTINDALARDI

Sabra’da Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı yerleşim bölgesi, 23 Kasım 2023’te İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. İsrail ile Hamas arasında varılan ve yedi gün süren geçici ateşkesin 24 Kasım 2023’te yürürlüğe girmesinden yalnızca bir gün önce düzenlenen saldırıda 308 Filistinli hayatını kaybetti. Ağır bombardımanın ardından çöken binaların altında yüzlerce kişi kalırken, bazı kişilerin de patlamanın şiddeti nedeniyle enkazın farklı noktalarına savrulduğu belirtildi. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka nedeniyle ağır iş makinelerinin bölgeye ulaştırılamaması ve tonlarca beton ile demir yığınının kaldırılamaması, cenazelere yaklaşık üç yıl boyunca ulaşılmasını engelledi.

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112 CENAZEYE ULAŞILDI

Bu yıl temmuz ayında bölgede yeniden başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında Gazze Sivil Savunma ekipleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin desteğiyle yaklaşık iki hafta boyunca büyük ölçüde çıplak elleriyle çalıştı. Toplam 136 saat süren çalışmaların ardından 1 Ağustos’ta 40’ı çocuk, 38’i kadın ve 7’si engelli olmak üzere 112 Filistinlinin naaşı ve kalıntıları enkazdan çıkarıldı. Ancak ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, “yaklaşık 157 kişiye hâlâ ulaşılamadığını ve bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize rastlanmadığını” açıkladı.

Enkazdan kalıntıları çıkarılan naaşlar Filistin bayraklarına sarıldı.

KANLI TULUMDAN KEMİKLERİ ÇIKTI

Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan cenazeler arasında, saldırı gecesi annesi ve kardeşleriyle birlikte hayatını kaybeden isimsiz bir bebeğin naaşı da yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ebu Şeria ailesine mensup olduğu belirtilen bebeğin kanlı tulumu ve bezinin içinde yalnızca kemiklerinin kaldığı görüldü. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, “Bu küçük bebek annesinin kucağında güvendeydi ancak öldürüldü. Enkazdan çıkarıldığında geriye tulumunun içinde kalan kemikleri ve bezi kalmıştı. Bu çocuklar neden öldürülüyor?” sözleriyle İsrail saldırınlarına tepki gösterdi.

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BAYRAKLARA SARILDILAR

Bebeğin de aralarında bulunduğu 112 Filistinli için önceki gün kentte toplu cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde, naaşlar yıkılmış binaların arasında oluşturulan alana yan yana dizildi. Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzeri yakınları tarafından çiçeklerle süslendi. Tören alanına saldırıda yaşamını yitiren çok sayıda Filistinlinin fotoğraflarının yer aldığı büyük bir pankart ile Gazze’deki soykırımın durdurulması çağrısında bulunan pankartlar asıldı. Öte yandan 112 Filistinli, yüzlerce Filistinlinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Şaban Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 377’ye ulaştı.