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110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanicte çok konuşulacak Osmanlı detayı110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanic'te çok konuşulacak Osmanlı detayı#Titanic
HABERLERDünya Haberleri

110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanic'te çok konuşulacak Osmanlı detayı

#Titanic#Gemi Kazası#Dünya
110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanicte çok konuşulacak Osmanlı detayı

Güney Atlantik Okyanusu'nda batan Titanic ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi. İngiliz basınına konulan ve gemi ile ilgili doğru bilinen yanlışlara açıklık getiren tarihçi Wetterholm'un sözleri ilginç bir Osmanlı detayını ortaya çıkarttı.

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Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı film ile hafızalara kazınan Titanic bir kez daha gündemde.

15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağıyla çarpışarak batan Titanic ile ilgili tarihçi Claes-Goran Wetterholm oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

Faciada 2 bin 224 yolcu ve mürettebattan 1.500'ü aşkın insan öldü. Zira gemi yolcuların 3'te 12ine ev sahipliği yapabilen 16 ahşap cankurtaran botu ve dört katlanabilir bot taşıyordu.

Wetterholm'a göre, kült filmde de gördüğümüz cankurtaran botlarında önceliğin kadınlar ve çocuklara verilmesi durumu gerçeği yansıtmıyor.

110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanicte çok konuşulacak Osmanlı detayı

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Titanic, hizmete girdiğinde dünyanın en büyük yolcu gemisiydi, uzunluğu 269 metre ve Dünya üzerindeki en büyük insan yapımı hareketli cisim oydu.

Londra'nın Docklands bölgesindeki gemi enkazı hakkında yeni bir sergiyi tanıtmak için Sunday's You dergisine konuşan Wetterholm kurtulanların çoğunun erkek olduğunun altını çizdi.

Wetterholm kaptandan gelen bu emrin, geminin farklı taraflarındaki görevliler tarafından farklı yorumlandığını söyledi.

'Hayatta kalanların kadın ve çocuklar olduğu söylense de bu doğru değil: 323 erkek hayatta kaldı, bunların yüzde 80'i filikalara sancak tarafından bindi' diyen Wetterholm sözlerine şöyle devam etti;

'Hayatta kaldılar çünkü o tarafı tahliye eden birinci subay William Murdoch, içeri girmelerine engel olmadı. Ayrılan son teknelerde çoğunluk erkekti.'

110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanicte çok konuşulacak Osmanlı detayı

2 bin 224 yolcu ve mürettebata ev sahipliği yapan Titanic 1500'ün üzerinde insana mezar oldu.

İLGİNÇ OSMANLI DETAYI

Wetterholm 'a göre, Titanic ile ilgili diğer yaygın yanılgılar arasında yolcuların uyruğu yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Suriye ve Lübnan'dan gelen Arap yolcular gemideki en kalabalık 5. etnik grup olarak dikkat çekiyor.

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Başka bir deyişle gemide pek çok Osmanlı vatandaşı da yer alıyordu. Wetterholm 'Yeni bir hayat kurmak için Suriye ve Lübnan'dan geldiler, Cherbourg'da Titanik'e katılmak için tekneyle seyahat ettiler' dedi.

Watterholm'un açıklamaları 2012 yılında İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırma ile paralellik gösteriyor.

1852'den 2011'e kadar 18 deniz felaketini mercek alan araştırma erkeklerin yüzde 34.5'inin hayatta kaldığını kadınlarda ise bu oranın yüzde 17.8 olduğu sonucuna ulaşmıştı.

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#Titanic#Gemi Kazası#Dünya

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