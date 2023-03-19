11 yıl sonra Mısır’a ilk ziyaret: İlişkileri en üst düzeye çıkaracağız

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11 yıl aradan sonra Mısır’a giden ilk Türkiye Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu, kritik ziyarette Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile Kahire’deki Tahrir Sarayı’nda görüştü.

‘KARDEŞİM ŞÜKRİ’

İki dışişleri bakanı görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. “Diplomatik ilişkiler en kısa zamanda üst düzeye çıkacak” diyen Çavuşoğlu, “Askeri, enerji ve ticari alanlarda da işbirliğini artırmak istediklerini” söyledi. Mevkidaşına “Kardeşim Şükri” diye hitap eden Çavuşoğlu, iki ülkenin de ilişkileri geliştirmek noktasında “güçlü siyasi kararlılığı var” ifadesini kullandı.

MISIR’A TEŞEKKÜR

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye’yi ziyaret eden Mısırlı Bakan Şükri, misafirperverlik için teşekkür ederek işbirliğinin iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi için çok önemli olduğunu belirtti. Çavuşoğlu da Mısır’a ve Mısır halkına deprem sonrası verilen destekler için teşekkür ederek şöyle devam etti: “Mısır ile tarihi bağlarımız var, ortak kültürümüz var, kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Doha’daki görüşmesinden sonra ilişkilerimizi geliştirme konusunda ve iki Cumhurbaşkanının tekrar bir araya gelmesi konusunda bizleri görevlendirdiler.”

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SİSİ İLE GÖRÜŞME

Mısır’ın Doğu Akdeniz, Arap dünyası, Afrika için önemli bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da istişareleri yeniden başlatmak istediklerini belirterek

“Libya’daki durum gerekse Suriye, Irak, İran-Suudi Arabistan yakınlaşması, aynı şekilde sınırı aşan sular konusunu değerlendirdik” dedi. Türkiye’nin Mısır ile askeri ilişkileri de geliştirmek istediğini belirten Çavuşoğlu, Mısır’ın Türkiye’de 3 tatbikata davet edildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesi konusunda “Seçimden hemen sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız (Tayyip Erdoğan) ile Sayın Cumhurbaşkanı (Abdülfettah) Sisi bir araya geleceklerdir” dedi.

MISIR’IN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI ÜLKE TÜRKİYE

“İkili ticaret hacmimizin sürekli artıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Mısır’daki Türk firmalarının yatırımlarının 2 milyar dolara ulaştığını ve bunun yaklaşık 100 bin istihdam sağladığını memnuniyetle görüyoruz. Mısır’ın en fazla ihracat yaptığı ülke Türkiye’dir. Bundan memnuniyet duyuyoruz. LNG alanında yine Mısır’dan spot piyasadan olsa da 2.2 milyar dolarlık LNG alıyoruz ve Mısır’dan en çok LNG alan ülke Türkiye’dir. Türkiye enerji kaynakları olmadığı halde bir ‘hub’ oldu, bu konuda işbirliğimizi geliştirmemiz lazım. Çok potansiyel var ama 9 yıllık da bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak için bizim her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım.”

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Bilgi notu: 2013’te dönemin Savunma Bakanı Abdülfettah el Sisi, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi darbeyle devirmişti. Darbeyi kınayan Türkiye, ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında Dünya Kupası’nın açılışı için gittiği Doha’da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmüştü.