11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

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Dr. David Lidgey 11 yıl önce sırtındaki kıyafetlerle ortadan kayboldu. Eşi Dr. Shona Lidgey, 11 yıl önce işten eve döndüğünde mutfak masasının üzerinde kocasından 'Yürüyüşe çıktım' yazan bir el yazısı notu bulduğu günü hâlâ aklından çıkaramıyor.

Bir donanma komutanının oğlu olan David, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek işten izin almıştı ve Shona, kendini daha iyi hissetmesi için neler yapabileceğini düşünüyordu.

51 yaşındaki üç çocuk babası, genellikle evlerinin yakınındaki Fens'te uzun yürüyüşlere çıkardı.

Ama saatler geçti ve ondan hiçbir iz yoktu. Shona paniğe kapılmaya başladı. Dr. David Lidgey için verilen kayıp ilanı

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ÜZERİNDE SADECE GİYDİĞİ KIYAFETLER VARDI...

55 yaşındaki Shona, "Cep telefonunu aramaya devam ettim ama cevap vermedi" diye hatırlıyor. "Sonra, bir süre sonra, kocamın telefonunun üst kattaki yatak odasında çaldığını duydum.”

David'in 29 Haziran 2011'de bir daha asla geri dönmemek üzere, evden sadece üzerindeki kıyafetlerle ayrıldığında geride bıraktığı tek şey cep telefonu değildi.

Adama arabasını, pasaportunu, cüzdanını, tüm kredi kartlarını, hatta bozuk parayı bile cebinde bıraktı. Yanına aldığı tek şey evinin anahtarlarıydı. Karısının hediyesi olan pahalı saatini bile takmamıştı…

Shona, o anı şu sözlerle anlatıyor:

“Bana çok kişisel bir mesaj gibi geldi, gidiyormuş ve geri dönmeyecekmiş gibi geldi. Sanki artık istemediği bir hayattan vazgeçmiş gibiydi.”

Dr. David Lidgey'in ortadan kaybolması bugüne kadar sadece şaşırtıcı bir gizem değil, karısı ve geride bıraktığı üç çocuğu için acı veren bir açık yara olarak kaldı.

Posterler bastırıp aramalarına ve kapsamlı polis araştırmalarına rağmen Shona'nın kocasının nereye gittiği, ona ne olduğu ve hatta hayatta olup olmadığı hakkında hiçbir fikri yok. David ve Shona 1995 yılında evlenirken genç, mutlu ve umutluydular

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11 YILDIR AYNI SORUYU SORUYOR

Talihsiz kadın 11 yıl önce olduğu gibi şimdi de kafası karışmış bir şekilde aynı soruyu soruyor:

“Bir insan nasıl öylece ortadan kaybolur ve kesinlikle iz bırakmaz?”

2018'de, yani David'in kaybolmasından yedi yıl sonra Shona’nın cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesajı yazan kişi David olduğunu iddia ediyordu ve “Beni yakında tekrar göreceksin” yazmıştı.

Ancak aileye bu sözü veren kişi daha sonra ikinci kez ortadan kaybolarak aileyi perişan etti.

Polis herhangi bir kimlik tespit edemedi; sadece mesajların Londra bölgesinden gönderildiğini ortaya çıkardı. Zaten cep telefonu numarası da artık hizmet dışı...

Kocası şimdi 62 yaşında olacak olan Shona, "Mesajı atan David mi yoksa bir serseri mi bilmiyorum ama kalbimde David'in hala hayatta olduğunu hissediyorum" diyor ve ekliyor “David'den değilse, kim bana o olduğunu iddia eden mesajlar gönderecek kadar zalim olabilir? Bize bu kadar zarar vermek isteyecek birini düşünemiyorum.”

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Shona, on yıl önce David'in eve dönmesi için yaptığı duygusal bir çağrıdan bu yana ilk kez halka açık bir şekilde konuşuyor. Ve ona, babaları kaybolduğunda daha çocuk olan 26 yaşındaki Ruth ve 24 yaşındaki Arthur da katılıyor. 19 yaşındaki en küçük çocukları Tom ise hâlâ duygularıyla baş etmeye çalışıyor.

Anneleri gibi, Ruth ve Arthur da babalarına karşı hiçbir öfke ya da kırgınlık hissetmiyorlar, sadece zihinsel kargaşanın onu onları terk etmeye itmiş olabileceğine inanıp onunla empati yapmaya çalışıyorlar.

Ama ne kadar acı verici olursa olsun, gizemin çözülmesini istiyorlar… David, Shona ve çocukları... Tam bir mutlu aile tablosu (Daily Mail'in 2 Ocak 2012 tarihli haberi için aile tarafından sağlanan fotoğraf)

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ÇOCUKLARI DA İLK DEFA KONUŞTU

David ve Shona’nın büyük kız Ruth, "Uzun bir süre bunu düşünmekten bile kaçındım, ama şimdi babama ne olduğunu bilmem gerektiğini hissediyorum. Birisi öldüğünde yas tutup hayatına devam edebilirsin ama sevdiğin biri kaybolduğunda hayat devam etse bile belirsizlikten başka bir şey yoktur. Eğer yaşıyorsa, hepimiz için ne kadar zor olursa olsun, onu bir şekilde hayatımıza geri almak isterim. diyor.

Kişisel spor antrenörü ve beslenme uzmanı olan Arthur, kendisinin de 'kapanmaya' ihtiyacı olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak babasının muhtemelen öldüğünü düşünüyor ve “Bir insanın nasıl bu kadar uzun süre, tamamen radarlardan uzak, iz bırakmadan yaşayabileceğini anlayamıyorum ama bir tür çözüm istiyorum.” sözlerini kullanıyor.

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Son 11 yılın tüm gözyaşlarına ve üzüntüsüne rağmen Shona, David'le aile hayatları aniden sona ermeden ve onu bir gecede tek bir ebeveyne dönüştürmeden önce paylaştığı birçok mutlu anıya hâlâ değer veriyor.

Bir aile hekimliği eğitim konferansında tanıştıktan sonra 1995’te nasıl evlendiklerini, her hamileliğini duyurduğunda David’in yüzündeki sevinci, çocuklarının doğumunda döktüğü mutluluk gözyaşlarını hatırlıyor.

"İyi bir koca ve babaydı, diyor" ve ekliyor “Onu çok sevdim.”

David, Shona onu tanıdığından beri depresyon ataklarına eğilimliydi. Genç bir doktor olarak, en iyi arkadaşının intiharından çok kötü etkilenmişti. 2001'de birbirine çok yakın olan anne ve babasının ölümü de onu harap etti.

İkisi de Güneydoğu Londra'da pratisyen hekim olarak çalışırken de travmatik olaylar yaşadı. Eşi, David'in her zaman biraz depresyona meyilli olduğunu anlatıyor

DEPRESYONA MEYİLLİYDİ

“Gerçekten zor bir dönemdi. David çok kızgın ve kırgındı ve onun aileden çekildiğini hissettim. Londra’dan kaçıp kırsal kesime taşınmaya karar vermiştik. Gerçekten benimle hiç konuşmuyordu” diyor Shona.

Shona, onun giderek kötüleşen zihinsel sağlığı konusunda endişelenmeye başladı, ancak David yardım aramayı reddetti. Bir psikiyatriste görünmeye teşvik edilmesini öfkeyle reddetti ve bunun yerine antidepresanlar kullanmaya başladı.

“Bizi ne kadar sevdiğini söyledi. Bu onun söylediğini duyduğumuz son şeydi.

David sırra kadem basmadan önce Shona'ya kendini iyi hissetmediğini ve izin aldığını söyleyen bir mesaj gönderdi. Shona ondan bir daha haber alamadı.

Shona, kocasının intihar etmediğinden emin: “Kendini koruma duygusu çok güçlüydü” diyor.

David’in cesedi hiç bulunamadı. Kayboluşundan sonra onun tarifine uyan insanlar İngiltere’nin çeşitli şehirlerinde görüldü ancak hiçbiri David değildi…

Neredeyse her gece David ona rüyalarında geri döndü, ama zaman geçtikçe onu tekrar görme umudunu yavaş yavaş bıraktı.

Shona, David'in yasal olarak kayıp olarak ilan edilmesi, evi satması ve borçlarını temizlemesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurmak için yedi yıl beklemek zorunda kaldı.

Shona artık dul, borç batağından çıkabilmek ve evini kaybetmemek için David resmi olarak ölü sayıldı ve Shona çocuklarının ve varlıklarının kontrolünü eline aldı

MESAJLARIN ZAMANLAMASI MANİDAR

Rahatsız edici telefon mesajlarının o sırada gelmeye başlamasının tesadüf olmadığına inanıyor.

İlk mesaj, robotik ve ürkütücü bir sesle bırakılmıştı:

“Bir süredir uzaktayım, eve uçakla geliyorum, yakında seninle olmalıyım. Lütfen benim için bir gazete alın.”

Kadın numarayı aramaya çalıştığında kimse cevap vermedi. Aynı kişi, büyük oğluna mesaj atarak, “Sen misin, Arthur? Seni üzmek istemiyorum ama yakında beni göreceksin. DL.” diye bir mesaj daha attı.

Polis, aileye mesajlar konusunda da yardımcı oldu, ancak kim olduğunu bulamadılar. Sonra bir gün Shona numaraya mesaj göndermeye çalıştığında hattın hizmet dışı olduğunu duydu. Ve aile bu yüzden gerçeği asla öğrenemedi.

Yüksek Mahkeme duruşması devam etti ve tüm kanıtları inceledikten sonra, Dr David Lidgey yasal olarak ölü ilan edildi ve Shona'nın evliliği sona erdi. Talihsiz kadın bugün resmen dul.

Shona'nın bu fotoğrafı Graham Turner tarafından the Guardian için çekilmiş (Haber tarihi 30 Haziran 2012)

Aile her yıl onun ortadan kaybolmasının yıldönümünü kutlamak için bir araya geliyor, ancak Shona artık onun geri dönmesini ummaktan vazgeçmiş.

“David'in hayatta ve mutlu olduğunu bilmek benim için yeterli olur. Bizim tarafımızdan hâlâ sevildiğini bilmesini isterim. Onu artık bir eş olarak sevemeyebilirim; bunun için çok fazla acı ve gönül yarası çektim. Ama onu her zaman çocuklarımızın babası olarak seveceğim.”