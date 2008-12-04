11 milyon işçi mecburen tatil yapacak

Ekonomik sorunlarını, ülke turizmini canlandırarak aşmayı planlayan Avustralya hükümeti ülkedeki 11 milyon işçiden ekonomiyi teşvik amacıyla tatile çıkmalarını istedi.
Avustralya Turizm Bakanı Martin Ferguson hükümetin, işçiler için ayrılan toplam 121 milyon iş gününü bulan tatil ödeneğini serbest bırakarak, işçilerin 31 milyar Avustralya dolarını (yaklaşık 31 milyar 214 milyon YTL) bulan tatil ödeneği ile turizm sektörünü canlandırmak istediklerini belirtti.
Ferguson, bakanlık yetkililerinin gelecek hafta başlatılması planlanan, ülke içi turizmi canlandırmayı hedefleyen "Ayrılmayana Hayat Yok" kampanyasına ilişkin ülkedeki belli başlı işveren gruplarıyla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.
Ferguson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iş açısından ve çalışanlar için iyi olmasının yanı sıra küresel mali kriz nedeniyle zor zamanlar yaşayan turizmimiz açısında da iyi bir potansiyele sahip" diye konuştu.
Avustralya'da 500 bin kadar kişiye iş imkanı sağlayan turizm sektörü
, ülke ekonomisine 40 milyar Avustralya doları (yaklaşık 40 milyar 276 milyon YTL) girdi sağlıyor.
Denizaşırı ülkelerden gelen turistler ise ülkenin turizm gelirlerinin dörtte birini oluşturuyor.