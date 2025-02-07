11 günde 6 bin 400 deprem

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Yunanistan’ın turizm adalarından Santorini ile Amorgos arasında devam eden “deprem fırtınası” dinmek bilmiyor. Uzmanlar Yunanistan’da en son 2024 yılında 4 şiddetinden büyük 90 deprem gerçekleştiğini açıklarken, iki ada arasındaki bölgede sadece altı günde 4 şiddetinden büyük 108 deprem yaşandı. Bu depremlerden en şiddetlisi de 5.2 büyüklüğüyle önceki gün meydana geldi. Söz konusu bölgede 26 Ocak tarihinden bu yana ise tam 6 bin 400 deprem oldu. Uzmanlar depremlerin ne zaman biteceği konusunda kesin bir açıklama yapmanın söz konusu olmadığını ekliyor. Depremlerin günlerce belki de haftalarca süreceği belirtilirken en fazla 6 büyüklüğüne kadar bir depremin yaşanması öngörülüyor. Öte yandan yaklaşık 13 bin kişinin terk ettiği Santorini Ada’sında olağanüstü hal ilan edildi. Hayatın durma noktasına geldiği adada dükkanların büyük bölümü önlem olarak kapatıldı.

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OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Depremlerden meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle adanın bazı sokaklarına giriş yasaklandı. Yetkililer, özel köpekli ekipler ve bir mobil operasyon merkezinin adaya gönderildiğini, acil durumlarda helikopterlerin de hazır bekletildiğini bildirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de önceki gün yaptığı açıklamada, “Önlemler dahilinde tüm devlet mekanizması harekete geçirildi. Vatandaşlarımızı yetkililerle işbirliği yapmaya çağırıyorum” dedi. Santorini’de en son 1956 yılında 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, en az 53 kişi hayatını kaybetmişti.