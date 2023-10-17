11 gün sonra sessizliğini bozdu… İsrail iç güvenlik şefinden 'Aksa Tufanı' itirafı

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Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun arından Gazze'yi ablukaya alan İsrail bir yandan kara harekatı için son hazırlıklarını yaparken bir yandan da bölgeye bomba yağdırmaya devam ediyor.

İsrail kamuoyu ise günlerdir 'saldırıyı nasıl durduramadık' sorusuna yanıt arıyor.

Aksa Tufanı ile ilgili konuşan İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu itiraf etti.

Bar 'Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki saldırının engellenmesini sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık' dedi.

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Haaretz bu gelişmeyi 'Shin Bet Şefi: Saldırıyı Engelleyemedik, Bunun Sorumluluğu Bana Düşüyor' başlığı ile okurlarına sundu.

İsrailli gazete haberinde 'İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi'nin izinden giden Ronen Bar, 7 Ekim katliamına yol açan başarısızlıkların sorumluluğunu üstlendi' denildi.

Bar soruşturma yapılacağına ancak şu an için önceliklerinin savaş olduğunun altını çizdi.

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SÜLEYMANİ İDDİASI: SALDIRIYI PLANLADI

İran basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kayhan gazetesi, İsrail'e yönelik baskının ABD füzeleriyle öldürülen Kasım Süleymani tarafından yıllar önce planladığını ima etti.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu MERMI, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve en az 1400 kişinin ölümüne yol açan saldırılarının, ölen İran Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani'nin planı olduğunu öne süren bir rapor yayınladı.

ABD Dışişleri bakanı Blinken, Hamas, İran'dan destek almasaydı Hamas olmazdı. Daha önce de söyledik, İran'ın İsrail'e düzenlenen saldırının arkasında olduğuna dair somut bir kanıt yok' diyerek iddiaları yalanladı. Süleymani, 2020'nin ilk günlerinde ABD'ye ait bir insansız hava aracının ateşlediği füzelerle Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürüldü.

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Bölgedeki çatışmalar, Hamas'ın 7 Ekim'de binlerce roket eşliğinde kara, deniz ve hava yoluyla İsrail'e sızması ile başladı.

İsrail ordusu daha sonra Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine karşı Demir Kılıç Operasyonu'nu başlattı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 750'si çocuk en az 2 bin 808 Filistinli hayatını kaybetti.

Çatışmalarda 1400'den fazla İsrailli öldürüldü.