11 Eylül’ün gizli belgeleri 20 yıl sonra paylaşıldı

FEDERAL Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin ilkini ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla halka açtı. 2016 yılına ait belgede, Suudi hava korsanlarından ikisine verilen lojistik destekle ilgili detaylar yer alıyor. İstihbarat ajanı olduğu belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Ömer el-Bayumi’nin, iki hava korsanına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağladığı kaydedilen 16 sayfalık belge önemli ölçüde sansürlenmiş görünüyor. Saldırılar yaşandığı sırada görev başında olan George W. Bush ve sonraki başkanlar Barack Obama ile Donald Trump, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek belgelerdeki gizliliği kaldırmayı reddetmişti. Ancak Joe Biden, yetkililere konuyla ilgili belgeleri gözden geçirmelerini ve gelecek 6 ay boyunca yayınlayabileceklerini yayınlamaları talimatını vermişti. Saldırılarla ilgili daha fazla belgenin açıklanması bekleniyor.

RİYAD BAĞLANTISI YOK

Uzun süredir söz konusu belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep eden 11 Eylül saldırısı kurbanlarının yakınları, Biden’a, “Eğer belgelerin yayımlanmasına izin vermeyeceksen anma törenlerine katılma” diye seslenmişti. Kurban yakınları, Suudi hükümetinin saldırılardan haberdar olduğunu iddia etse de yayınlanan belgede bu yönde bir bağlantıyı gösteren kanıt yer almadı. Saldırılara katılan 19 hava korsanından 15’inin Suudi vatandaşı olması ve terör örgütü El-Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin’in Suudi geçmişi nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi uzun süredir kurbanların ailelerinin hedefi halinde. Kongre’de kurulan 11 Eylül komisyonu, Suudi hükümetinin ya da üst düzey yetkililerinin saldırılarla bağlantısı olduğuna dair bir kanıt sunmamıştı. Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da bir kez daha uçakları kaçıranlarla Krallık arasında bir bağlantı olmadığı vurgulandı.

BİLGİ NOTU

ABD’de 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi New York’taki İkiz Kuleler’e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington’da Pentagon’u hedef alırken dördüncü uçak ise Pensilvanya kırsalına düşmüştü. Saldırılar sonucu yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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