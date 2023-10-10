×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

11 Eylül ve Pearl Harbor’a benzettiler

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Pearl Harbor
11 Eylül ve Pearl Harbor’a benzettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:00

İsrailli yetkililer Hamas’ın cumartesi sabahı İsrail’e karşı başlattığı saldırıyı ABD’de 2001 yılında meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarına ve İkinci Dünya Savaşı’nda Japon ordusunun 7 Aralık 1941’de ABD Donanması’na yaptığı Pearl Harbor baskınına benzetti.

Haberin Devamı

ABD basınına röportaj veren İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, “Bu bizim 11 Eylül’ümüz. Denklemi değiştirmeye, eski paradigmayı yıkmaya kararlıyız” diye konuştu.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Jonathan Cornicus da yaptığı açıklamada saldırının gerçekleştiği gün, İsrail’in tarihindeki en kötü günü yaşadığını, daha önce hiç bu kadar çok İsraillinin tek günde tek bir sebepten ötürü öldürülmediğini belirtti. Analistlerin değerlendirmelerde kullandıkları 11 Eylül benzetmelerine hak verdiğini de kaydeden İsrailli yetkili, “11 Eylül ve Pearl Harbor’ı bir arada yaşadığımız söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Pearl Harbor

BAKMADAN GEÇME!