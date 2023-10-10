11 Eylül ve Pearl Harbor’a benzettiler

Haberin Devamı

ABD basınına röportaj veren İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, “Bu bizim 11 Eylül’ümüz. Denklemi değiştirmeye, eski paradigmayı yıkmaya kararlıyız” diye konuştu.



İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Jonathan Cornicus da yaptığı açıklamada saldırının gerçekleştiği gün, İsrail’in tarihindeki en kötü günü yaşadığını, daha önce hiç bu kadar çok İsraillinin tek günde tek bir sebepten ötürü öldürülmediğini belirtti. Analistlerin değerlendirmelerde kullandıkları 11 Eylül benzetmelerine hak verdiğini de kaydeden İsrailli yetkili, “11 Eylül ve Pearl Harbor’ı bir arada yaşadığımız söylenebilir” ifadelerini kullandı.