11 EylÃ¼lâ€™Ã¼ ben planladÄ±m idam edin, ÅŸehit olayÄ±m

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11 EYLÃœL SALDIRILARINDAN FOTOÄžRAFLAR

DEHÅžETÄ°N ADI 11 EYLÃœL Â Â Â Â

KÃ¼baâ€™daki Guantanamo Ã¼ssÃ¼nde Ã¶nceki gÃ¼n gÃ¶rÃ¼len Ã¶n duruÅŸmada, New Yorkâ€™ta yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±larÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± Muhammed, "Evet, 11 EylÃ¼lâ€™Ã¼ ben planladÄ±m. Beni idam edin, ÅŸehit olayÄ±m" diye konuÅŸtu. 11 EylÃ¼lâ€™den 1.5 yÄ±l sonra Pakistanâ€™da fanilayla yakalandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adÄ± "FanilalÄ± terÃ¶riste" Ã§Ä±kan Halid Åžeyh Muhammed, bu kararlarÄ±nÄ±, iki suÃ§ ortaÄŸÄ± zanlÄ±nÄ±n akli durumlarÄ±yla ilgili tetkikten sonra resmen aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Askeri Hakim Albay Stephen Henley, iki zanlÄ±nÄ±n akli dengelerinin yargÄ±lanmalarÄ±na izin verip vermediÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. 5 zanlÄ± suÃ§lu bulunurlarsa, idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.



Mahkemeyi izleyen muhabirler, zanlÄ±larÄ±n bu kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± Ã¶n duruÅŸmadan sonra yeni bir mahkeme tarihi belirlenmediÄŸini ve ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Barack Obamaâ€™nÄ±n, gÃ¶revi George W. Bushâ€™tan devralacaÄŸÄ± 20 Ocakâ€™tan Ã¶nce bir duruÅŸma yapÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ±n zayÄ±f olduÄŸunu belirtiyor.