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11 Eylülâ€™le ilgili sürpriz itiraf

11 Eylül 2001 terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n beyni olmakla suçlanan Halid Åžeyh Muhammed ve dört suç ortaÄŸÄ± zanlÄ±sÄ±, ABD'nin Guantanamo askeri üssünde görülen davada, suçlamalarÄ± kabul edeceklerini bildirdi.

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11 EYLÃœL SALDIRILARINDAN FOTOÄžRAFLAR

DEHÅžETÄ°N ADI 11 EYLÃœLÂ Â Â Â

KÃ¼ba'daki Guantanamo Ã¼ssÃ¼nde dÃ¼n gÃ¶rÃ¼len Ã¶n duruÅŸmada, New York'ta yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±larÄ±n beyni olmakla suÃ§lanan Muhammed, bu kararlarÄ±nÄ±, iki suÃ§ ortaÄŸÄ± zanlÄ±nÄ±n zihinsel durumlarÄ±yla ilgili tetkikten sonra resmen aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Askeri Hakim Albay Stephen Henley, iki zanlÄ±nÄ±n akli dengelerinin yargÄ±lanmalarÄ±na izin verip vermediÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
5 zanlÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili rolleri konusunda suÃ§lu bulunurlarsa, idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyorlar.

Mahkemeyi izleyen muhabirler, zanlÄ±larÄ±n bu kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± Ã¶n duruÅŸmadan sonra yeni bir mahkeme tarihi belirlenmediÄŸini ve ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Barack Obama'nÄ±n gÃ¶revi George W. Bush'tan devralacaÄŸÄ± 20 Ocak'tan Ã¶nce bir duruÅŸma yapÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ±n zayÄ±f olduÄŸunu belirtiyor.

Barack Obama, askeri mahkemeye karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve Guanatanamo'daki tutukevini kapatmayÄ± taahhÃ¼t etmiÅŸti.

Bu arada, dÃ¼n yapÄ±lan Ã¶n duruÅŸmayÄ± ilk kez ABD'den 11 EylÃ¼l kurbanlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n izlemesine izin verildi. BÃ¼yÃ¼k gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± mahkemeyi kurbanlarÄ±n 9 yakÄ±nÄ± izledi.

ZanlÄ±larÄ±n mahkemeye verdikleri mektubu okuyan askeri hakim, Muhammed ve dÃ¶rt suÃ§ ortaÄŸÄ± zanlÄ±nÄ±n, kararlarÄ±nÄ± herhangi bir baskÄ± altÄ±nda kalmadan kendi inisyatifleriyle aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Pentagon'a gÃ¶re, Halid Åžeyh Muhammed, 11 EylÃ¼l 2001 saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± planlayarak 1996'da Usame Bin Ladin'e teklif etti. El Kaide lideri Bin Ladin'in onayÄ±nÄ± alan Muhammed hava korsanlarÄ±nÄ±n Afganistan ve Pakistan'da eÄŸitimlerini bizzat yÃ¶netti.

Guantanamo'da yargÄ±lanan diÄŸer dÃ¶rt zanlÄ± da hava korsanlarÄ±na yardÄ±m ve saldÄ±rÄ±larÄ±n dÃ¼zenlenmesine katÄ±lmakla suÃ§lanÄ±yor.

ABDâ€™nin yeni seÃ§ilen baÅŸkanÄ± Barack Obama, Guantanamoâ€™daki hapishaneyi kapatacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti

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