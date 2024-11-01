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11 çocuğuyla oturmak için malikâne aldı

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#Elon Musk#Teksas#Malikane
11 çocuğuyla oturmak için malikâne aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 07:00

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD’nin Teksas eyaletinde 11 çocuğunun birlikte yaşayabileceği kadar alana sahip bir malikâne satın aldı.

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New York Times gazetesine konuşan kaynaklar, milyarder işinsanının bin metrekarelik arazi üzerine kurulu eve 35 milyon dolar ödediğini söyledi. Musk’ın İtalya’nın Toskana bölgesindeki evlere benzeyecek şekilde tasarlanmış evinde, tüm çocuklarıyla birlikte zaman geçirmeyi planladığı belirtildi. Tesla ve SpaceX patronu, özellikle 6 küçük çocuğunun anneleri Shivon Zilis ve Grimes’ın bitişik evlere taşınmasını istiyor. Musk’ın Zilis ve Grimes’tan en büyüğü 4 yaşında üçer çocuğu bulunuyor. İlk eşi Justine Musk’tan olan 5 yetişkin çocuğuyla sık görüşmediği bilinse de Musk’ın yeni evde onlara da birer oda ayırdığı belirtiliyor.

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#Elon Musk#Teksas#Malikane

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