11 bin metrede doğum yaptı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsveçli bir kadın, Finlandiya Havayolları Finnair ile uçarken, Kazakistan üzerinde 11 bin metrede bir kız çocuğu doğurdu.

Finnair Sözcüsü Christer Haglund, Helsinki Havaalanı'nda bir sağlık ekibi tarafından karşılanan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.



Bangkok-Helsinki seferini yapan MD-11 tipi yolcu uçağındaki 11 saatlik yolculuk sırasında meydana gelen doğumu, 227 yolcu arasındaki 2 doktor ve 2 hemşire yaptırdı. Doktor ve hemşireler, doğum sırasında bir tıp merkezine yapılan uydu bağlantısıyla yardım aldılar.



İlk kez bir Finnair uçağında doğum olduğunu belirten Haglund, şirketin, ailenin Bangkok'a dönüş biletlerini hediye edeceğini söyledi.