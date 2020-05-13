10’uncu devriye Eriha’ya uzadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart’ta varılan mutabakat, M-4’ün İdlib içindeki en doğu kesiminde bulunan Trumba ile en batısında Lazkiye istikametindeki Ain-Al-Havr arasında ortak devriye yapılmasını ve yolun kuzeyi ile güneyinde 6’şar kilometrelik koridor kurulup silahlardan arındırılmasını içeriyor.

Türk ve Rus askerleri dün 10’uncu devriyeye Serakib’in 2 kilometre batısındaki Trumba köyünden başladı. Devriyeye her iki ülkeden katılan personel maske ve eldivenle koronavirüse karşı önlem aldı. Kara unsurlarının ortak devriye güzergahını daha önce olduğu gibi silahlı insansız hava araçları da (SİHA) havadan kontrol etti. Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından, “Türkiye ile Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M-4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi” bilgisini paylaştı.

RUS ASKERİNE TEPKİ

Ancak iki ülke askeri unsurlarının oluşturduğu ortak devriye Neyrab köyünden geçerken, radikal örgütler Rus askerine karşı eylem yaptı. Göstericiler, Rus zırhlı araçlarına taş ve yumurta atarak tepki gösterdi. Bölgede bulunan Türk komandoları yolu bir süre kapatarak eylemcilere müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alınırken, Türk askerinin yolun bazı bölümlerinde mevzilenerek güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yerel kaynaklar Rus zırhlı aracına havan mermisi atıldığını da iddia etti.

GEÇEN AY DA OLMUŞTU

Türk askeri geçen ay da Neyrab köyü yakınlarında barikat ve çadırlar kurarak M-4’ü trafiğe kapatan radikal Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) ve destekçisi örgütleri bölgeden temizlemişti. Bu temizlik harekâtından sonra geçen hafta yapılan 8 ve 9. devriyeler Neyrab köyünü de geçmişti. Temizlik harekâtı sonrası HTŞ, TSK’nın geçişini engellemek amacıyla yola koyduğu siperlikleri de kaldırmıştı.

‘BARIŞ PINARI’NDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca ‘Barış Pınarı’ bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için ‘Barış Pınarı’ bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. ANKARA