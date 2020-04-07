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Dünya
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

104 yaşında koronayı yendi

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104 yaşında koronayı yendi
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İtalya’nın Biella kentinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso, koronavirüsü atlatmayı başardı.

Zanusso, dünyada COVID-19’u yenen en yaşlı insan oldu. Yaşlı kadının iyileşmesini büyük bir sevinçle karşılayan doktorlar “Ayağa kalktı ve sandalyesine yürüyebiliyor. İyileşmesi bizim için büyük bir sevinç ve bu zor günlerde acı çeken herkes için umut ışığı oldu” dedi. Zanusso, 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan İspanyol gribi salgınında da hastalanmış ve hastalığı yenmiş.

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