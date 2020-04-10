103 yaşındaki hasta: ‘Koronayı cesaret ve inançla yendim’

COVID-19’u yenen 103 yaşındaki Ada Zanusso da bu mucizelerden biri... Zanusso, bunu cesaretine ve inancına bağlıyor. Amerikan AP ajansına açıklamalarda bulunan Zanusso, İtalya’nın Lessona bölgesindeki Maria Grazia adlı huzurevinin sakinlerinden. Zanusso’nun doktoru Carla Furno Marchese, bir hafta boyunca tepki vermeden yatan kadından bir ara ümidi kestiklerini söylüyor ve iyileştiği günü şöyle anlatıyor: “Bir gün birden gözlerini açtı ve normalde ne yapıyorsa o şekilde davranmaya devam etti.” Zanusso’ya göre ise yaşadığı rahatsızlık sadece ateşinin biraz yükselmesiydi. ‘Cesaret ve inanç’ ile koronavirüsü atlattığını söyleyen yaşlı kadın, diğer hastalara da bunu öneriyor.