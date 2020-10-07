MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri102 yaşındaki ABD’li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı
GeriDünya 102 yaşındaki ABD’li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

102 yaşındaki ABD’li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
102 yaşındaki ABD’li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanlık seçimleri devam ederken, hayatı boyunca hiçbir seçimi kaçırmayan 102 yaşındaki Bea Lumpkin, posta yoluyla oyunu kullandı. Lumpkin, oy kullanmasını küresel salgının bile etkilemediğini ifade etti.

ABD Başkanlık seçimleri devam ederken, hayatı boyunca hiçbir seçimi kaçırmayan 102 yaşındaki Bea Lumpkin, posta yoluyla oyunu kullandı. Lumpkin, oy kullanmasını küresel koronavirüs salgınının bile etkilemediğini ifade etti.  

Chicago'da devlet okulunda eski bir öğretmen olan Bea Lumpkin, geçen hafta posta yoluyla 2020 ABD Başkanlık Seçimleri için oy kullandı.

Bea Lumpkin, yaşı itibariyle yüksek risk grubunda olmasına rağmen oy verme şansını asla kaçırmayacağını belirtti.

Lumpkin, "Bu seçimde oy kullanmanın en önemli nedeni, demokrasimizin daha çok tehlikede olmasıdır” dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle