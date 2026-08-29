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100’ü görenin çocuğu şanslı

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#Erken Ölüm#Kalp-Damar Hastalıkları#Araştırmacı
100’ü görenin çocuğu şanslı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

100 yaşını aşan kişilerin çocuklarının erken ölüm ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

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ABD ve İngiltere’de 4 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, en az bir ebeveyni 100 yaşına ulaşanların ölüm riskinin yüzde 42, kalp-damar hastalığı riskinin yüzde 33, yüksek tansiyon riskinin ise yüzde 32 daha düşük olduğu görüldü.

GENETİK VE ÇEVRE ÖNEMLİ

Bu grupta ölüm ortalama üç, yüksek tansiyon yaklaşık beş yıl daha geç görüldü. Araştırmacılar, sonuçların uzun ve sağlıklı yaşamda genetik ve çevresel faktörlerin etkisine işaret ettiğini, ancak çalışmanın doğrudan neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını belirtti.

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#Erken Ölüm#Kalp-Damar Hastalıkları#Araştırmacı

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