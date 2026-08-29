100’ü görenin çocuğu şanslı

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ABD ve İngiltere’de 4 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, en az bir ebeveyni 100 yaşına ulaşanların ölüm riskinin yüzde 42, kalp-damar hastalığı riskinin yüzde 33, yüksek tansiyon riskinin ise yüzde 32 daha düşük olduğu görüldü.

GENETİK VE ÇEVRE ÖNEMLİ

Bu grupta ölüm ortalama üç, yüksek tansiyon yaklaşık beş yıl daha geç görüldü. Araştırmacılar, sonuçların uzun ve sağlıklı yaşamda genetik ve çevresel faktörlerin etkisine işaret ettiğini, ancak çalışmanın doğrudan neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını belirtti.