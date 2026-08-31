×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

100’ü görende kanser etkisiz

Güncelleme Tarihi:

#Osaka Üniversitesi#KANSER#Araştırma
100’ü görende kanser etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 07:00

Japonya’da yapılan yeni bir araştırmada, 100 yaşını aşan bireylerin bağışıklık sisteminde kanserle mücadele eden hücrelerin arttığı belirlendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Osaka Üniversitesi’nden immünolog Kosuke Hashimoto liderliğindeki uzmanlar, bağışıklık sisteminde normalde yardımcı rol üstlenen CD4 T hücrelerinin, ilerleyen yaşla birlikte öldürücü T hücrelerine (CD4 CTL) dönüştüğünü tespit etti. Araştırma kapsamında 70, 80 ve 90’lı yaşlardaki bireylerde bu öldürücü hücrelerin oranı ortalama yüzde 4 seviyesinde kalırken, 100 yaşındaki bireylerde bu oran yüzde 9,6’ya, 110 yaşını aşanlarda ise yüzde 17,6’ya kadar yükseldiği belirlendi. Uzmanlar, yaş ilerledikçe artan anormal ve kanserli hücre tehditlerine karşı bağışıklık sisteminin bu özel hücreleri çoğaltarak savunma mekanizması oluşturduğunu kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osaka Üniversitesi#KANSER#Araştırma

BAKMADAN GEÇME!