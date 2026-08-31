100’ü görende kanser etkisiz

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Osaka Üniversitesi’nden immünolog Kosuke Hashimoto liderliğindeki uzmanlar, bağışıklık sisteminde normalde yardımcı rol üstlenen CD4 T hücrelerinin, ilerleyen yaşla birlikte öldürücü T hücrelerine (CD4 CTL) dönüştüğünü tespit etti. Araştırma kapsamında 70, 80 ve 90’lı yaşlardaki bireylerde bu öldürücü hücrelerin oranı ortalama yüzde 4 seviyesinde kalırken, 100 yaşındaki bireylerde bu oran yüzde 9,6’ya, 110 yaşını aşanlarda ise yüzde 17,6’ya kadar yükseldiği belirlendi. Uzmanlar, yaş ilerledikçe artan anormal ve kanserli hücre tehditlerine karşı bağışıklık sisteminin bu özel hücreleri çoğaltarak savunma mekanizması oluşturduğunu kaydetti.