1000'e yakın araç kundaklandı: Fransa'da 400'den fazla gözaltı

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Dünya 2025 yılına coşku, neşe, heyecan ve eğlenceler eşliğinde girdiği yılbaşı gecesi Fransa'da yaklaşık 1000 araba yakıldı, 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

BFMTV'de yer alan habere göre, 90 bin polis ve jandarma, 31 Aralık 2024 gününü 1 Ocak 2025'e bağlayan gece için seferber edildi.

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi 984 aracın ateşe verildiğini ve 420 kişi gözaltına alındığını açıklarken 310 kişinin hala gözaltında olduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, otoparka koyma imkanı olmadığu için araçları kundaklananlara geçmiş olsun dileklerini iletirken bu saldırıları gerçekleştirenleri "korkak haydutlar" olarak tanımladı ve şiddetle kınadı.

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İKİ YAŞINDA BİR ÇOCUK RİSK ALTINDA

İçişleri Bakanı Retailleau, yılbaşı gecesi için seferber edilen kolluk kuvvetlerinin "çok sayıda havai fişek kullanıldı ve yaralananlar oldu" raporunu aktardı.

Retailleau, Başkent Paris ve Strasbourg kentinin başı çektiği kundaklama girişimlerinin yanı sıra Lyon'da bir kız çocuğu yüzünden yaralandığını söyledi.

Çocuğun "engelli kalma" riski bulunduğunu belirten Retailleau, bir başka kişinin havai fişek sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığını ifade etti.

Lormont bölgesinde bir evde ise, yine havai fişek sebebiyle yangın çıktı. Çıkan yangın sebebiyle evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

BAZILARI DOĞRUDAN POLİSE SALDIRDI

Retailleau, polise yönelik saldırılarda havai fişeklerin memurlara doğrudan fırlatıldığını belirtti.

Retailleau, "tutuklanan 420 kişiden bazıları, doğrudan kolluk kuvvetlerini hedef alarak havai fişek saldırısı düzenledi" dedi.

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Yılbaşı gecesi gerçekleşen bir dizi hırsızlık suçunun yanı sıra Fransız savcılar, bir polis aracının ateşe verildiğini ancak yaralanan olmadığını açıkladı.

Eski İçişleri Bakanı ve şu anki Adalet Bakanı Gerald Darmanin ile ortak hareket edeceklerini belirten Retailleau, Darmanin'in saldırılara ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladğını ve orantılı bir ceza uygulayacaklarını ifade etti.