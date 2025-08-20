×
Dünya Haberleri

1000 yıllık tarihi çarşıda yangın: Dükkanlar zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

1000 yıllık tarihi çarşıda yangın: Dükkanlar zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 16:51

İran'ın Tebriz kentindeki tarihi Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangın hasara yol açtı. Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşıları arasında yer alıyor.

İran'ın Doğu Azerbaycan (Tebriz) Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, tarihi Tebriz Çarşısı'nda çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Sabah saatlerinde Tebriz Çarşısı'ndaki Sadıkıyye Pazarı'nda çıkan yangında 7 dükkan zarar gördü." dedi.

Çıkan yangında can kaybının yaşanmadığını dile getiren İranlı yetkili ,olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Tebriz Çarşısı'nda1 8 Ağustos günü yine yangın çıkmış, Gorciler Pazarı ile Emir Pazarı arasında yer alan 7 dükkan zarar görmüştü.

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşıları arasında yer alıyor.

2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen çarşıda 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol binalarından olan çarşı, İran'ın en iyi sanatçılarının elinden çıkmış tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

