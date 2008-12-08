1000 dolarlık şarabı sos yapan karısını boşuyor

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Daily Telegraph Gazetesi’nin haberine göre, Avustralya’da "çetin" bir boşanma davası görülüyor. 200 milyon dolarlık servetiyle ülkenin en zengin işadamlarından olan Tony Santic, değerli şarabını sos yapan eşi Christine’den boşanmak istiyor. İddialara göre, iki yıldır eşiyle sürekli kavga eden Christine Santic, onun tüm eşyalarını ton balığı kutularına yığıp adamı kapının önüne koydu. Daha önce evinin temizlikçisi olan kadının hayatı kendisine zindan ettiğini söyleyen adam, boşanmak için Christine Santic’e 100 milyon dolar ödemesine rağmen sonuç alamadı.