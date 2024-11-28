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100 yılın en sert karı yağdı: 4 kişi öldü

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#Güney Kore#Kar Yağışı#Rekor
100 yılın en sert karı yağdı: 4 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 10:55

Güney Kore'de 100 yılın en yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı rekor seviyelere ulaştığı bildirildi. Ülkede etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Güney Kore'nin meteoroloji ajansı, mevsimin ilk kar yağışının rekor seviyede olduğunu açıkladı. Yetkililer, çarşamba sabahı saat 07.00'ye kadar 16,5 cm kar yağdığını, bunun Seul'de 28 Kasım 1972'de kaydedilen 12,4 cm'lik rekoru geçtiğini bildirdi. Ajans, bunun 1907'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana gerçekleşen en yoğun kar yağışı olduğunu duyurdu.

Kore Meteoroloji İdaresi’ne (KMA) göre kar kalınlığı Seul'ün Gwanak bölgesinde 40.2 santimetreye, Seongbuk bölgesinde ise 27.1 santimetreye ulaştı.

Pyeongtaek'te golf sahasında kar temizlerken çöken bir yapının altında 1 kişi hayatını kaybetti. Bir otoparkta ise tentenin çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle toplam can kaybı 4'e yükseldi.

Gece boyunca bazı araçlar yollarda kalırken, bazıları ise ilerlemekte güçlük çekti. Wonju şehrinde buzlanma nedeniyle 53 aracın karıştırdığı zincirleme kaza meydana geldi, 11 kişi yaralandı.

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ULAŞIM FELÇ OLDU

Şiddetli kar yağışı, hava, deniz ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bugün 142 uçuş iptal edilirken, 76 güzergahta 99 feribot seferi askıya alındı. Kore Demiryolları ise bazı tren hatlarındaki seferlerde gecikmeler yaşandığını duyurdu.

Seul yönetimi, kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarının 11 bini aşkın personelin katılımıyla sürdüğünü açıkladı.

Meteoroloji İdaresi, Seul’ün yanı sıra Gangwon eyaletindeki Chuncheon, Wonju ve Hoengseong şehirlerinin yoğun kar yağışı uyarısı altında olduğunu duyurdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde dün rekor düzeyde kar yağışı gözlenmiş, olumsuz hava şartları nedeniyle 317 uçuş iptal edilmişti. Trafikte aksamalara neden olan şiddetli kar yağışı, elektrik kesintilerine de yol açmıştı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Gangwon eyaletinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, Yangju'da ise kar temizleyen 1 kişi yaşamını yitirmişti.

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#Güney Kore#Kar Yağışı#Rekor

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